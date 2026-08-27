Rund ein Meter lang und zwischen den Klamotten: Eine Frau entdeckt in ihrer Unterhosenschublade eine Kornnatter. Wie kam das Tier dorthin?

Reptilienexperte Armin Böhler hält eine Kornnatter in der Hand. Die kleine Schlange hatte sich in einer Kommode versteckt. picture alliance/dpa/Armin Böhler | Ramona Böhler

In der Unterhosenschublade hat eine Frau in Schopfheim (Landkreis Lörrach) eine Schlange entdeckt. Daraufhin wählte sie den Notruf. Zu Hilfe kam ihr Reptilienexperte Armin Böhler aus Lörrach, wie dieser berichtete. Er entwarnte schnell: Bei dem ungebetenen Gast handle es sich um eine ungiftige und für Menschen harmlose nordamerikanische Kornnatter.

Das rötlich gefärbte und etwa einen Meter lange Weibchen habe keine Verletzungen aufgewiesen, sei aber etwas abgemagert gewesen und dürfte daher laut Böhler schon länger unterwegs gewesen sein. Normalerweise ernährten sich die Tiere von Mäusen und kleinen Nagetieren.

Der Experte, der nach eigenen Angaben seit fast fünf Jahrzehnten im Auftrag von Behörden im Landkreis Reptilien und Spinnen einfängt, griff – wie er berichtete – mit bloßen Händen zu und holte die Schlange aus der Kommode.

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Wie die Kornnatter in die Dachgeschosswohnung gelangte, ist laut Böhler rätselhaft. Da kein Baum in der Nähe stehe und die Tiere zwar gut klettern, aber nicht springen können, vermutet der Fachmann, dass die Schlange einer Familie aus dem Haus gehört.

Dass die Finderin davon nichts ahnte, überrascht ihn nicht: „Kornnattern hört man nicht, riecht sie nicht und geht nicht Gassi mit ihnen.“ Das Tier ist vorerst bei Böhler untergebracht. Wer die Schlange vermisst, könne sich bei ihm oder der Polizei melden, hieß es. (dpa/mp)