Frau bringt Baby auf Disco-Toilette zur Welt

Eine spontane Geburt auf einer Toilette hat in einer Saarbrücker Diskothek für einen Polizeieinsatz gesorgt. Besucher des Clubs „Discoplex A8“ hatten in der Nacht zu Samstag einen Rettungsdienst verständigt, als sie bemerkten, was sich auf der Toilette abspielte. Beim Eintreffen der Helfer sei das Kind bereits auf der Welt gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Wegen der zahlreichen Schaulustigen, die sich am Ort des Geschehens versammelten, hätten die Sanitäter die Polizei hinzugezogen. Der Rettungsdienst nahm die Mutter und ihr Kind mit und brachte sie in ein Saarbrücker Krankenhaus – beiden gehe es gut, sagte der Polizeisprecher.

Zunächst hatte die Polizei Ermittlungen aufgenommen, auch weil unklar war, wie es zu dem ungewöhnlichen Geburtsort kam. Die Ermittlungen seien aber mittlerweile beendet, teilte die Polizei mit – ohne nähere Angaben zu machen. Auch zur Identität der Frau sowie zum Geschlecht ihres Kindes machte der Polizeisprecher keine Angaben. (dpa)