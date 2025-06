Frankreich macht’s vor: Kommt jetzt das Rauchverbot im Freien?

Nichtraucher sollen besser geschützt werden. Die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) fordert deshalb eine Ausweitung des Nichtraucherschutzes nach französischem Vorbild, wo ab Juli beispielsweise in Parks, an Bushaltestellen oder vor Schulen nicht mehr geraucht werden darf.

„Auch die EU empfiehlt ein Rauchverbot im Freien, etwa auf Spielplätzen“, sagte DKG-Generalsekretär Johannes Bruns den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). Deutschland hinke in Sachen Nichtraucherschutz noch hinterher. „Wer raucht, steigert das Risiko, an Krebs zu erkranken. Im Übrigen gilt dies auch für Passivrauchen“, so Bruns weiter. Viele Studien würden das belegen. Raucher hätten zudem ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfälle.

Kinder und Schwangere in Autos besonders schützen

Bruns betonte weiter: „Gerade Kinder und Schwangere sind eine besonders schützenswerte Gruppe.“ In diesem Zusammenhang kritisierte er das in der letzten Legislaturperiode gescheiterte Rauchverbot in Autos bei Anwesenheit von Kindern oder Schwangeren. Ein solches sei sehr zu begrüßen, so Bruns. Auch müsse der Nichtraucherschutz für neue Nikotinprodukte wie Vapes gelten.

Der Bund habe Vapes und E-Zigaretten bereits in den Nichtraucherschutz aufgenommen, sagte Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das müsse nun auch auf Länderebene geschehen. Die Aerosole enthielten gesundheitsschädliche Stoffe und seien häufig der Einstieg in das Rauchen und die Abhängigkeit. Für den Schutz von Kindern und Jugendlichen brauche es deshalb strengere Vorgaben, so die Bundesgesundheitsministerin.

Das könnte Sie auch interessieren: „Ich hatte keine Angst“: Der Mann, der am Hauptbahnhof Schlimmeres verhinderte

Anlässlich des Weltnichtrauchertags am 31. Mai hatten sich bereits weitere Organisationen für einen besseren Schutz vor Zigarettenrauch ausgesprochen. Ins Leben gerufen hatte den Aktionstag die Weltgesundheitsorganisation im Jahr 1987. Das diesjährige Motto lautet „Außen nice – innen toxisch“.