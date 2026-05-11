Flugzeugabsturz in Namibia – vier Deutsche tot

Bei einem Flugzeugabsturz in Namibia sind vier Deutsche ums Leben gekommen – darunter auch der Pilot der Maschine. Das Kleinflugzeug war seit Sonntag vermisst.

Die Maschine der Fluggesellschaft „Desert Air” war in der Gegend rund um Sossusvlei im Südwesten Namibias unterwegs, als der Kontakt abbrach. Rettungskräfte suchten seitdem nach dem Flugzeug. Am Montagmorgen entdeckten Einsatzkräfte gegen 9.15 Uhr das Flugzeugwrack. Überlebende gab es nicht. Die „Bild” berichtete zuerst.

Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, dass es sich bei den vier verunglückten Personen um deutsche Staatsangehörige handelt. Die Kollegen der Botschaft Windhuk unterstützten konsularisch und stünden in engem Kontakt mit den lokalen Behörden.

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Die Ursache des Absturzes ist bislang unklar. Die namibische Behörde für Flugunfall-Untersuchungen hat die Ermittlungen übernommen. Die Angehörigen seien bereits informiert worden. (mp)