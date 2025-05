Flugzeugabsturz auf Wohnhaus – zwei Tote

Schreckliches Unglück: Am Niederrhein stürzte ein Kleinflugzeug auf die Terrasse eines Wohnhauses. Ein Feuer brach aus, zwei Menschen starben.

In Korschenbroich am Niederrhein ist ein Kleinflugzeug auf die Terrasse eines Wohnhauses gestürzt. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben, wie ein Polizeisprecher in Neuss bestätigte. Zuvor hatten „Rheinische Post“ und die „Bild“-Zeitung berichtet.

Korschenbroich: Grund für Absturz noch unklar

Eine der Toten sei wahrscheinlich die Pilotin des Kleinflugzeuges, sagte der Polizeisprecher. Die andere tote Person sei noch nicht identifiziert worden. Es sei unklar, ob es sich um einen Co-Piloten aus dem Flugzeug oder einen Hausbewohner handele. Zum Grund des Absturzes könne man noch nichts sagen, so der Sprecher.

An der Absturzstelle sei sofort ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr sei mit rund 50 Kräften im Großeinsatz, sagte ein Sprecher der Leitstelle.

Auf Bildern vom Unglücksort ist zu sehen, wie das Heck der zerstörten Maschine aus dem Vorgarten des Hauses ragt und Feuerwehrleute mit Atemschutzmasken den Brand löschen. Die Fassade des Hauses ist teils schwarz. (dpa/mp)