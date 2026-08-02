Die berühmten Nasca-Linien in Peru gehören zum Weltkulturerbe. Ein touristischer Flug in der Region endet nun tödlich: Unter den Opfern sollen ersten Erkenntnissen zufolge auch Deutsche sein.

Die Absturzstelle nahe den berühmten Nasca-Linien in Peru: Bei dem Unglück einer Touristenmaschine kamen 13 Menschen ums Leben. Genry Bautista/AP/dpa

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf einem touristischen Rundflug über die berühmten Nasca-Linien in Peru sind 13 Menschen ums Leben gekommen. Unter ihnen sind einem Medienbericht zufolge auch deutsche Urlauber.

Die Maschine sei in eine Notsituation geraten und aus bisher ungeklärten Gründen abgestürzt, gab die Verwaltung des Distrikts Vista Alegre bekannt. An Bord waren elf ausländische Touristen und zwei Besatzungsmitglieder, wie der peruanische Sender RPP unter Berufung auf die Generaldirektion für Zivilluftfahrt berichtete.

Die Nationalität der Touristen wurde zunächst nicht offiziell bestätigt. Der italienischen Nachrichtenagentur Ansa zufolge waren unter den Opfern nach ersten Erkenntnissen sieben Urlauber aus Italien sowie zwei Deutsche, zwei Spanier, ein örtlicher Reiseführer und der Pilot des Kleinflugzeugs. Laut RRP war die Maschine der Fluggesellschaft Aerodiana von der Hafenstadt Pisco zu einem Rundflug über die Nasca-Linien gestartet und im Gebiet Pueblo Viejo in der Provinz Nasca abgestürzt.

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Flugzeugabsturz in Peru: Rundflug über Nasca-Linien

Bei den Nasca-Linien handelt es sich um hunderte riesiger Bodenzeichnungen in der Wüste im Süden Perus. Die zwischen 500 vor Christus und 500 nach Christus entstandenen Darstellungen zeigen unter anderem Tiere, stilisierte Pflanzen, Fabelwesen und geometrische Figuren. Sie gehören zum Unesco-Weltkulturerbe und sind aus der Luft besonders gut zu erkennen. (dpa/mp)