Flugzeug auf Straße notgelandet – ein Schwerverletzter

Mitten auf einer viel befahrenen Straße ist südlich der Mannheimer Innenstadt plötzlich ein Leichtflugzeug gelandet. Die drei Insassen kamen verletzt in Krankenhäuser, darunter auch der 23-jährige Pilot.

Das Flugzeug sei am Freitagnachmittag mitten auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Unfallort liegt in der viel befahrenen Neckarauer Straße in der Nähe des Hauptbahnhofs.

Mannheim: Notlandung eines Flugzeuges nahe Hauptbahnhof

Der 23-jährige Pilot wurde schwer verletzt. Die beiden weiteren Insassen, ein 37-jähriger Mann und die 23-jährige Lebensgefährtin des Piloten trugen leichte Verletzungen davon. Sie konnten das Flugzeug verlassen und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der Schaden an dem einmotorigen Leichtflugzeug wird auf 400.000 Euro geschätzt, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Ursache für Notlandung des Flugzeugs noch unklar

Die Ursache für die Notlandung sei noch unklar. Laut „Mannheimer Morgen“ vermutet die Polizei bislang, dass der Motor des Fliegers ausgefallen war.

Das Flugzeug sei mittlerweile abgeschleppt worden. Anfangs war die Behörde nach eigenen Angaben noch von einem Segelflugzeug ausgegangen. Bis in die Abendstunden waren dort Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdiensts und der Polizei im Einsatz.

Wegen der Notlandung war die Straße zeitweise in beide Richtungen gesperrt gewesen. Straßenbahnen mussten in Schrittgeschwindigkeit an der Unfallstelle vorbeifahren. (dpa/mp)