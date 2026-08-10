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Flüge fallen aus, Alarmstufe Rot: Vulkan in Italien spuckt Lava und Asche

Kind springt im Hafen ins Wasser, im Hintergrund steigt Asche vom Ätna über Sizilien auf.
Der Vulkan Ätna spuckt Asche und glühende Gesteinsbrocken. Wegen möglicher Gefahren für die Luftfahrt fallen Flüge nach Catania aus.

Mitten in der Hauptreisezeit spuckt Europas aktivster Vulkan auf Sizilien weiterhin Asche. Auch Flüge nach Deutschland fallen aus. Aktuell gilt Alarmstufe Rot.

Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien kommt der Ätna nicht zur Ruhe. Europas aktivster Vulkan stößt weiterhin große Mengen Asche und glühende Gesteinsbrocken aus. Aus zwei Schloten in 2360 Metern und 2750 Metern Höhe dringen nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) dicke Lavaströme nach draußen. 

Wegen möglicher Gefahren für die Luftfahrt wurden alle Landungen auf dem nahegelegenen Flughafen Catania bis zum Nachmittag ausgesetzt. Betroffen sind zahlreiche Urlauber, auch aus Deutschland. 

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Der mehr als 3300 Meter hohe Ätna bricht regelmäßig aus und wird ständig überwacht. Der Flugverkehr ist – mitten in der Hauptreisezeit – deshalb schon seit mehreren Tagen beeinträchtigt. Auch startende Maschinen sind davon betroffen, weshalb Urlauber auf den Flughafen der Inselhauptstadt Palermo oder den Zug ausweichen mussten. 

Aktuell gilt die höchste Warnstufe Rot. Das bedeutet, dass eine Eruption mit erheblichem Ausstoß von Asche unmittelbar bevorsteht oder bereits in Gang ist. (dpa/mp)

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