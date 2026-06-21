Ein mit neun Menschen besetzter Wagen fährt in Ennepetal vor der Polizei davon – und wenig später gegen eine Hauswand.

Beim Versuch, sich einer Kontrolle zu entziehen, ist ein alkoholisierter 22-Jähriger mit seinem mit neun Menschen besetzten Auto in einem Vorgarten gelandet. Einsatzkräfte hätten den Mann in der Nacht zum Sonntag anhalten wollen, weil Menschen auf der Ladefläche des Wagens gestanden hätten, sagte ein Sprecher der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises. Als sie den Streifenwagen gewendet hätten, sei der 22-Jährige davongefahren.

Kurz darauf hätten die Einsatzkräfte den Wagen in Ennepetal bei Wuppertal gefunden – gegen die Wand eines nahe gelegenen Hauses gefahren. Acht der neun Insassen seien dabei verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Neben dem 22 Jahre alten Fahrer seien in dem Auto sowie auf dessen Ladefläche sieben Männer und eine Frau gewesen, die zwischen 2007 und 2011 geboren worden seien.

Flucht vor Polizei: Stromkasten beschädigt

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Das Auto hatte laut Polizei zudem einen Stromkasten umgerissen. Aufgrund der Beschädigung seien etwa 30 Haushalte für ungefähr eine Stunde ohne Strom gewesen, sagte der Polizeisprecher weiter.

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Dem alkoholisierten Fahrer des Wagens sei eine Blutprobe entnommen worden. Die Höhe des Schadens blieb zunächst unklar. Weiteres zum Hergang des Unfalls wurde zunächst nicht bekannt. (dpa/mp)