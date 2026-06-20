Unwetter im Nordwesten: Auch ein Camp für Kinder musste geräumt werden. An der Nordsee gab es dagegen ein Naturschauspiel zu beobachten.

Blitze über Campingzelten beim Southside-Festival, das wegen Unwetters vorübergehend evakuiert wurde. picture alliance/dpa | Silas Stein

Das Unwetter über dem Nordwesten hat an vielen Orten die Einsatzkräfte vor allem durch umgestürzte Bäume gefordert – es gab aber auch schöne Facetten des Wetters zu beobachten.

Im ostfriesischen Moormerland im Landkreis Leer musste nach Angaben der Polizei ein Zeltlager mit etwa 300 Kindern geräumt werden. Zusammen mit der Feuerwehr wurden die Kinder nach Hause gebracht oder von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt. Alle blieben unverletzt.

Southside-Festival unterbrochen

Anzeige

Nach einer wetterbedingten Unterbrechung am Freitagabend wurde das Southside-Festival im baden-württembergischen Neuhausen ob Eck fortgesetzt. Die Campingplätze seien wieder geöffnet, das Festivalgelände wurde gegen 21.45 Uhr erneut für Besucher freigegeben.

Die Veranstalter bedankten sich bei den Festivalgästen für ihr Verhalten während der Unterbrechung. Die Besucher hätten auf die Anweisungen reagiert und sich gegenseitig unterstützt, etwa indem sie weitere Menschen in ihre Fahrzeuge aufnahmen.

Anzeige

Rund 59.000 Feiernde im Süden Baden-Württembergs müssen sich auf eines der heißesten Festivalwochenenden der vergangenen Jahre einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden in Baden-Württemberg am Wochenende die bislang heißesten Tage des Jahres erwartet – mit mehr als 35 Grad.

Volume X Festival: 13 Verletzte

Anzeige

Auch das Volume X Festival in Viöl südlich von Flensburg musste wegen eines Unwetters vorübergehend geräumt werden. 13 Besucher wurden leicht verletzt.

Unwetter: 20-jähriger Autofahrer leicht verletzt

In Delmenhorst stürzte in der Nacht ein durch den Sturm entwurzelter Baum auf ein fahrendes Auto. Der 20 Jahre alte Fahrer wurde dadurch laut Polizei leicht verletzt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit. Für Emden berichtete die Polizei von einem umgestürzten Baum, der zwei geparkte Fahrzeuge beschädigte.

Über einen größeren Einsatz berichtete die Feuerwehr in der Gemeinde Uplengen im Landkreis Leer. Auf dem Schützenfestgelände war dort ein Baum auf einen Schaustellerwagen gestürzt. Verletzt worden sei niemand.

Das könnte Sie auch interessieren: Blitzschlag bei Sportfest: neun Verletzte

Sturm: Hochzeitszelt fliegt davon

Die Feuerwehr aus der Gemeinde Ihlow im Landkreis Aurich berichtete über einen Einsatz bei einer Hochzeitsfeier. Dort sei das Zelt einer Hochzeitsgesellschaft durch den Sturm auf ein Scheunendach geweht worden. Von den etwa 50 Feiernden sei niemand verletzt worden, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Das auf dem Scheunendach liegende Festzelt musste ihm zufolge aber Stück für Stück auseinandergebaut werden.

Aus mehreren weiteren Landkreisen wurden zahlreiche Einsätze wegen umgestürzter Bäume und herabgefallener Äste gemeldet. Berichte über weitere Verletzte gab es zunächst nicht.

Naturschauspiel am Strand

Am Nordstrand von Norderney ließ sich in der Nacht Meeresleuchten beobachten. Nach einer Beschreibung vom BUND handelt es sich dabei um ein ganz besonderes Naturschauspiel. An Nord- und Ostsee kann ein Massenauftreten winziger, einzelliger Planktonalgen demnach ein blau-grünliches Aufblitzen auslösen.

Seltenes Naturschauspiel auf Norderney: Zwei Frauen beobachten ein Meeresleuchten, verursacht durch winzige Algen. picture alliance/dpa/Volker Bartels

Die Hitze setzt sich vor allem in der Mitte und im Süden des Landes bis Mittwoch fort, mit Temperaturen zwischen 32 und 39 Grad. Der DWD warnt vor starker bis teils extremer Wärmebelastung. Im Norden und Nordosten kann es kühler werden. „Ob im Südwesten Deutschlands während der aktuellen Hitzewelle Rekordtemperaturen von mehr als 40 Grad erreicht werden, ist derzeit noch unsicher“, sagte Meteorologe Christian Herold. (dpa/mp)