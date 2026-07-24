Mehr als 11.000 Menschen mussten ihre Häuser schon verlassen. Und die Regierung in Madrid befürchtet, dass es noch schlimmer wird.

Wegen der schweren Waldbrände hat Spanien für die Umgebung der Hauptstadt Madrid und eine weitere Region den Notstand ausgerufen. Das Innenministerium kündigte in der Nacht die Entsendung weiterer Kräfte zur Bekämpfung der Flammen an. Das operative Kommando übernahm eine militärische Kriseneinheit, die direkt bei der Regierung angesiedelt ist. Zudem steht mit der Ausrufung eines „Notstands von nationaler Tragweite” mehr Geld zur Verfügung.

Nach einem Bericht des öffentlich-rechtlichen Senders RTVE ist dies das erste Mal, dass wegen Waldbränden ein solcher Notstand erklärt wird. Wegen der Brände mussten inzwischen mehr als 11.500 Menschen ihre Häuser verlassen, davon allein 10.000 im Großraum Madrid.

Brände in Spanien: Anwohner evakuiert

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In der nordwestlich davon gelegenen Region Ávila wurden etwa 1500 Anwohnerinnen und Anwohner evakuiert. In mehreren Gemeinden bedrohten die Flammen sogar das Zentrum.

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Viele warten nun in Notunterkünften, bei Familienangehörigen oder Freunden darauf, dass sie zurückkönnen – ohne dass es dafür einen konkreten Termin gibt. Befürchtet wird, dass noch mehr Menschen evakuiert werden müssen, weil die Feuer nicht mehr unter Kontrolle gehalten werden können.

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Wetterlage am Freitag „besonders ungünstig“

Das Innenministerium warnte für Freitag vor „besonders ungünstigen” Wetterbedingungen: Starke Windböen könnten die Brände weiter anfachen.

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Insgesamt sind in Spanien dieses Jahr bereits mehr als 125.000 Hektar Land verbrannt. Größere Brände gibt es auch in Frankreich und in Italien. (dpa/mp)