Wal-Bergung auf die Schnelle: Frankreich macht’s vor

Nach dem Todes-Drama um Buckelwal Timmy nun die nächste Tier-Tragödie: Auch in Frankreich ist ein Wal gestrandet und verendet. Doch anders als bei Timmy, dessen Kadaver Wochen nach seinem Tod noch immer vor der dänischen Insel Anholt liegt, klappt die Bergung des Finnwal-Kadavers in Rivedoux-Plage deutlich schneller.

Am Freitag lag der Meeressäuger plötzlich im flachen Wasser vor der Atlantikinsel Île de Ré bei La Rochelle. Bevor eine Rettungsaktion überhaupt gestartet werden konnte, war der Finnwal schon verendet, berichtet „Bild“. Doch im Gegensatz zu Ostsee-Wal Timmy war der tote Finnwal an Frankreichs Westküste im Handumdrehen wieder weg.

Finnwal mit Lkw abtransportiert – Schwanzflosse schleift über Straße

Der zehn Meter lange Kadaver des Finnwals hängt über das Heck des Lkw und schleift über den Asphalt. Romain Perrocheau/AFP Der zehn Meter lange Kadaver des Finnwals hängt über das Heck des Lkw und schleift über den Asphalt.

Schnell waren ein großer Muldenkipper und ein Schwerlast-Kranwagen vor Ort. Mit Transportbändern wurde der etwa zwölf Tonnen schwere Kadaver auf den Lkw gehoben. Mit seinen zehn Metern Länge war der gewaltige Körper viel zu lang, die Schwanzflosse hing über die Mulde und schleifte über den Straßenbelag.

Das könnte Sie auch interessieren: Hund offenbar durch Schuss schwer verletzt: Tier eingeschläfert, Halterin sucht Täter

Das war aber offenbar kein Problem für die Einsatzkräfte: Unter den Augen Dutzender Schaulustiger wurde der tote Finnwal zur Obduktion abtransportiert – keine 24 Stunden nach seiner Strandung. (tst)