Ein Löschhubschrauber wirft bei einem Waldbrand nordwestlich von Athen Wasser über einem rauchverhangenen Wald ab. (Archivbild) Michael Varaklas

Bei der Waldbrandbekämpfung westlich von Athen sind zwei Löschhubschrauber zusammengestoßen, wodurch der Pilot und der Copilot des einen Helikopters ums Leben gekommen sind. Ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte am Abend den Tod der beiden Einsatzkräfte.

Der staatliche Rundfunk ERT zeigte ein Video, das den Zusammenstoß der beiden Löschhubschrauber zeigen soll. Darauf ist zu sehen, wie ein Helikopter den Rotor des anderen berührt. Kurz darauf explodiert einer der Hubschrauber und stürzt als Feuerball zu Boden.

Die Leichen des Piloten und des Copiloten dieses Helikopters wurden später gefunden. Die zwei anderen Piloten überlebten das Unglück und konnten ihren Helikopter mit einer Notlandung auf dem Boden bringen, berichtete der griechische Rundfunk.

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Unterdessen haben sich die Flammen des schweren Brandes rund 50 Kilometer westlich von Athen bis auf wenige Kilometer der Stadt Megara mit rund 36.000 Einwohnern genähert. Nach ersten Schätzungen wurden seit Freitag mehr als 10.000 Hektar Wald sowie Häuser, Ställe und landwirtschaftliche Flächen zerstört, berichtete der griechische Rundfunk ERT. (dpa/mp)