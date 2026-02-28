Droht jetzt die Fast-Food-Krise? Feuer in Deutschlands größter Dönerfabrik

In Deutschlands größter Dönerfabrik „Birtat“ im baden-württembergischen Murr war am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz – verletzt wurde niemand.

Der Qualm sei so stark gewesen, dass die Feuerwehr die Räume zunächst nicht habe betreten können, sagte ein Polizeisprecher dem „Spiegel“. Polizei und Feuerwehr waren beide mit mehreren Wagen vor Ort.

Dönerfabrik: Alle Mitarbeiter rechtzeitig in Sicherheit

Drei Mitarbeiter sollen sich während der Frühschicht im Gebäude aufgehalten haben, als der Brand bemerkt wurde. Alle konnten rechtzeitig das Gebäude verlassen.

Der in einem Kühlhaus entstandene Brand wurde inzwischen gelöscht. Die Brandursache ist bislang unklar, ebenso wie die Höhe des entstandenen Schadens. „Birtat“ soll eigenen Angaben zufolge der größte Produzent von Dönerfleisch in Deutschland sein – mit 25 Tonnen pro Tag. Insgesamt sind hier rund 120 Mitarbeiter beschäftigt. (mp)