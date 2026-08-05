Ein Großfeuer im Osten der Niederlande ist unter Kontrolle. Doch nun brennt es im Westen – in einer beliebten Urlaubsregion an der Nordsee.

Die Feuerwehr ist an der niederländischen Küste nach eigenen Angaben mit mehreren Wagen und viel Personal im Einsatz. picture alliance / ANP | Josh Walet

In den Dünen an der niederländischen Küste ist nach Angaben der Behörden ein Großbrand ausgebrochen. Ein Hotel sei vorsorglich evakuiert worden. Das Feuer brach am Nachmittag in den Dünen beim Villenort Wassenaar nahe Den Haag aus. Auf Videobildern im Internet sind hohe Flammen und Rauchwolken zu sehen.

Die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben mit mehreren Wagen und viel Personal im Einsatz. Bisher gibt es noch keine Angaben über den Umfang des Feuers. Auch ist nicht bekannt, wie viele Hotelgäste nun vorsorglich anderswo untergebracht werden müssen.

Großbrand an niederländischer Küste: Gebiet bei Urlaubern beliebt

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Strandbesucher wurden aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. Das Gebiet an der Nordsee ist ein beliebtes Ziel auch für deutsche Urlauber.

Seit Montag wütete auch ein Großfeuer in einem Naturgebiet im Osten des Landes nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Dieses ist inzwischen unter Kontrolle, teilten die Behörden mit. (dpa)