Feta in der Suppe? Dieses Rezept überrascht

Was für Italiener Parmesan ist, ist für Griechen der Feta. Vom Frühstücksomelett bis zum Mitternachtssnack – der geliebte Käse darf nicht fehlen. In dieser Gemüsesuppe sind Feta-Würfel der Star.

Bettina Meiselbach toppt in ihrem Buch „Verrückt nach Feta” eine klassische Gemüsesuppe mit Fetawürfeln und gehackter Petersilie. So krönen Salzigkeit und Frische einen griechischen Suppengenuss, der sowohl an heißen Tagen als auch an Abenden schmeckt.

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Zutaten für vier Personen

2 EL Olivenöl

250 g Gemüsezwiebel, gehackt

2 Knoblauchzehen, fein gehackt

2 EL Tomatenmark

150 g Staudensellerie, in dünne Scheiben geschnitten

250 g Möhren, klein gewürfelt

250 g Zucchini, klein gewürfelt

400 g geschälte Tomaten aus der Dose, grob zerkleinert

150 g Fenchel, in feine Streifen geschnitten

250 g Lauch, in dünne Ringe geschnitten

250 g Süßkartoffel, klein gewürfelt

2 TL Thymian, frisch oder getrocknet

1,25 l Gemüsebrühe

Saft von 1/2 Bio-Zitrone

Salz, Pfeffer

180 g Feta, klein gewürfelt

2 EL frische Petersilie, gehackt

Zubereitung