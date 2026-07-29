Alle Bundesländer sind nun zeitgleich in den Sommerferien. Staus sind auf den Hauptreiserouten kaum zu umgehen. Wo die längsten Wartezeiten drohen und wann sich Staus am ehesten vermeiden lassen.

Machen wir es kurz und schmerzlos: Es dürfte uns das „vermutlich staureichste Wochenende des Sommers” bevorstehen, sagt der Auto Club Europa (ACE) voraus. Denn mit dem Ferienstart in Baden-Württemberg und Bayern sind am kommenden Wochenende (31. Juli bis 2. August) alle Bundesländer und weitgehend das europäische Ausland in den Sommerferien.

Daher lautet auch die Prognose des ADAC entsprechend: „Auf vielen Autobahnen droht am Wochenende der Dauerstau!” Erfahrungsgemäß sei das erste August-Wochenende das staureichste der gesamten Ferienzeit.

Es dürften sich vor allem wieder füllen: die Routen in Richtung Süden, die Strecken weiter in die Alpen und ans Mittelmeer sowie die Wege an die Küsten von Nord- und Ostsee. Die Staugefahr ist im Süden besonders hoch.

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Doch auch der Verkehr auf den Heimreisespuren nimmt den Clubs zufolge immer weiter zu und „gerät immer öfter ins Stocken”, so der ADAC. Denn in so manchen Bundesländern enden bald die Ferien. So zeichne sich eine Trendwende ab: „Die Staus auf den Heimreiserouten werden länger als auf den Anreiserouten.”

Wer an die Nordsee will, dürfte mancherorts auf noch mehr Verkehr stoßen, als ohnehin schon – etwa zwischen Itzehoe und Heide in Schleswig-Holstein. Denn zum Wacken-Festival (29. Juli bis 1. August) werden rund 90.000 Heavy-Metal-Fans erwartet. So dürften Störungen auch auf der A 23 (Hamburg – Heide) nicht ausbleiben.

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Schon am Freitag wird es mancherorts richtig voll

Vor allem am Freitagnachmittag bis in den Abend hinein und am Samstagvormittag sowie am Sonntagnachmittag ist mit langen Staus zu rechnen. Und gerade bei schönem Wetter dürften zudem viele Tagesausflügler oder Kurzentschlossene für Trubel sorgen – auch auf dem untergeordneten Straßennetz in die Naherholungsgebiete. Gebremst wird der Verkehr vielerorts durch zahlreiche Dauerbaustellen – der ADAC zählt derzeit rund 1000. Dazu könnten noch kurzfristige Baustellen kommen.

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Die Tage in der Übersicht

Freitag: Es beginnt schon am späten Vormittag, voll zu werden, wenn der Ferienreiseverkehr aus Baden-Württemberg und Bayern einsetzt. Dann vermischt er sich schnell mit dem Pendelverkehr, so der ACE: Besonders im Umfeld der Großräume Süddeutschlands drohen demnach bereits ab Mittag erhebliche Verzögerungen und lange Staus, die bis weit in den Abend anhalten. Aber im gesamten Bundesgebiet wird mit viel Verkehr auf den Urlaubsrouten gerechnet. Zwischen 13 und 20 Uhr dürfte die Staugefahr am höchsten sein.

Samstag: Einer der staureichsten Tage des Sommers steht zu befürchten. Ab den frühen Morgenstunden bis in den späten Nachmittag rechnet der ACE damit, dass die Autobahnen in Richtung Alpen, Mittelmeer und zu den Küsten von Nord- und Ostsee extrem überlastet sein werden. Demnach sind die Nord-Süd-Verbindungen (A 1, A 5, A 7, A 9, A 61, A 81), die Ost-West-Achsen (A 2, A 3, A 4, A 6, A 8) und auch die Umfahrungen von Hamburg (A 1, A 7), Berlin (A 10, A 100) und München (A 99) besonders stark betroffen. Zwischen 9:00 und 17:00 Uhr dürfte der Zeitraum der größten Staugefahr liegen.

Sonntag: Kleine Lücke ausgemacht: Wer bis etwa 9:00 Uhr morgens unterwegs ist, dürfte gute Chancen haben, noch einigermaßen durchzukommen. Danach geht es wieder richtig rund – vor allem in südlicher Richtung. Und ab Mittag füllen sich eben auch die Rückreiserouten tüchtig. Das betrifft vor allem die Routen in nördlicher, nordwestlicher und westlicher Richtung. Zwischen 13:00 und 20:00 Uhr wird die höchste Staugefahr erwartet. Auch mit dem bereits angesprochenen Ausflugsverkehr auf den Strecken rund um touristische Ziele muss nun noch stärker gerechnet werden.

An diesen Tagen reist es sich erheblich entspannter

Wer beim Termin für den Reisestart etwas flexibel ist, sollte das nutzen und besser unter der Woche am Montag, Dienstag oder Mittwoch außerhalb des Berufsverkehrs aufbrechen.

Gar kein guter Startzeitpunkt ist der Freitag. Denn hier treffen die Berufspendler auf die Erholungsreisenden, was sich meist bis in den späten Abend hinein mit dichtem Verkehr und hoher Staugefahr bemerkbar macht.

Wer unbedingt am Wochenende starten muss, sollte das laut ACE möglichst früh am Morgen tun oder überlegen, in der Nacht zu fahren. Das allerdings erfordert noch mehr Konzentration, richtige Selbsteinschätzung und regelmäßige Pausen. Vom Wochenende ist der Sonntag noch der beste Reisetag - mit den erst am Mittag zu erwartenden Staugefahren.



Der ACE und der ADAC erwarten in den Großräumen Hamburg, Berlin, Rhein-Main, Rhein-Ruhr, Stuttgart und München, dazu auf den Fernstraßen und Nebenstrecken zur Nord- und Ostsee sowie auf folgenden Autobahnen mehr Verkehr und Staus (oft in beiden Richtungen):

A 1 Fehmarn – Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück – Münster – Dortmund – Köln

A 2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Berlin

A 3 Arnheim – Oberhausen – Köln – Frankfurt/Main – Würzburg – Nürnberg Linz – Passau

A 4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe und Chemnitz – Dresden – Görlitz

A 5 Hattenbacher Dreieck – Frankfurt/Main – Karlsruhe – Basel

A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A 8 Karlsruhe – Stuttgart – Ulm – München – Salzburg

A 9 Berlin – Leipzig – Nürnberg – München

A 10 Berliner Ring

A 11 Berliner Ring – Kreuz Uckermark

A 12 Berliner Ring – Frankfurt/Oder

A 20 Lübeck – Rostock

A 21Kiel – Bargteheide

A 23 Hamburg – Heide

A 24 Hamburg – Schwerin – Pritzwalk – Berliner Ring

A 27 Bremen – Bremerhaven

A 31 Gronau – Meppen

A 38 Göttingen – Halle

A 4 Venlo – Essen – Dortmund

A 43 Wuppertal – Recklinghausen – Münster

A 44 Essen – Velbert

A 45 Dortmund - Gießen - Aschaffenburg

A 46 Düsseldorf – Wuppertal

A 57 Krefeld - Köln

A 59 Köln – Bonn

A 61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

A 81 Würzburg – Heilbronn – Stuttgart – Singen

A 93 Kiefersfelden – Rosenheim

A 95 München – Garmisch-Partenkirchen

A 96 München – Lindau

A 99 Autobahnring München

Staus drohen jetzt auch im benachbarten Ausland fast überall. Das gilt auch für Österreich, wo vor allem die Transitstrecken stark belastet sind – speziell am Freitagnachmittag und am Samstag.

Zudem machen einige Baustellen den Reisenden das Leben weiterhin schwer – etwa im Zuge der mehrjährigen Generalsanierung der Luegbrücke auf der Brenner-Autobahn (A 13).

Dazu kommt auf der Fernpass-Route (B 179) in Tirol: Wegen einer angemeldeten Demonstration ist sie zwischen Reutte und Nassereith von 9:45 Uhr bis 12.00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Da sich der Rückstau bereits Stunden zuvor aufbauen könne, rät der ACE, die Fernpass-Strecke am Samstag ganztägig großräumig zu umfahren. Zeitgleich bleibt laut ADAC auch das Hahntennjoch (L 246) geschlossen, um Ausweichverkehr zu verhindern. So lautet auch der Rat aus München: „Reisende Richtung Tirol und Italien sollten die Strecke weiträumig umfahren oder einen anderen Reisetag wählen.”

Besonders belastet in Österreich sind laut ACE und ADAC:

A 1: West-Autobahn

A2 / E 59/60 Süd-Autobahn - Wien - Graz - Klagenfurt

A 4 / E 60: Ost-Autobahn

A 9 / E 57: Pyhrn-Autobahn Graz - Spielfeld

A 10 / E 55: Tauern-Autobahn Salzburg - Villach

A 11 / E 61: Karawanken-Autobahn Villach - Slowenien

A 12 / E 60: Inntal-Autobahn Kufstein - Innsbruck

A 13 / E 45: Brenner-Autobahn Innsbruck - Brenner

A 14 / E 43: Rheintal-Autobahn Staatsgrenze Deutschland - Feldkirch

B 179: Fernpass: Füssen - Reutte - Nassereith

B 197: Arlberg-Bundesstraße

Zudem weisen die Clubs auf Restriktionen auf den Ausweichstrecken in Tirol hin. So gelten laut ADAC hier seit 1. Mai generell Abfahrtssperren und Fahrverbote an Samstagen, Sonn- und Feiertagen auf den Ausweichstrecken im Raum Reutte (Fernpassroute), Kufstein (Inntalautobahn) und im Großraum Innsbruck für den Transitverkehr.

Wartezeiten an den Grenzen sind weiter möglich

Wegen der stichprobenhaften Einreisekontrollen an der deutschen Grenze kann es speziell an den Übergängen von Österreich – Suben (A 3), Walserberg (A 8) und Kiefersfelden (A 93) – zu Wartezeiten kommen.

Die aktuellen Reisezeiten in Echtzeit lassen sich für viele wichtige Transitkorridore des österreichischen Autobahnnetzes in nördlicher und südlicher Richtung auf der Webseite der Asfinag ansehen.

Auch die Schweizer Autobahnen füllen sich zunehmend

Der starke Transitverkehr macht sich ebenfalls in der Schweiz bemerkbar – vor allem aus nördlicher Richtung. Auch hier wird es bereits ab Freitagnachmittag voll. Neben den Hauptachsen wie etwa der A 1 (Bern – Zürich – St. Gallen) oder der A 3 (Basel – Zürich – Chur) ist hier die Gotthardroute (A 2) speziell gefährdet. Hier wird der Gotthardtunnel zum Nadelöhr, wo die Staugefahr vor dem Tunnel durchgehend hoch bleibt – Blockabfertigungen sind möglich. Dies gilt auch in nördlicher Richtung aufgrund des hohen Rückreiseaufkommens.

Ab einer Stunde Wartezeit vor dem Gotthardtunnel kommt dem ACE zufolge ein Ausweichen über die San-Bernardino-Route (A 13) infrage. Letztere dürfte allerdings auch stark befahren sein. Reisende sollten entsprechend Wartezeiten einplanen. (dpa/mp)