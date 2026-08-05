Die Generation Z gilt als anspruchsvoll, unzuverlässig und arbeitsunwillig. Doch Studien zeichnen ein anderes Bild. Warum sich das Klischee trotzdem hält.

Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Generation Z grundsätzlich weniger arbeiten will (Symbolbild). picture alliance/dpa | Frank Rumpenhorst

Will die Jugend von heute nicht mehr arbeiten? Kaum ein Vorwurf taucht in Debatten über die Generation Z so regelmäßig auf wie dieser. Vier-Tage-Woche, Work-Life-Balance oder Sabbatical gelten manchen als Beleg dafür, dass junge Menschen weniger leistungsbereit seien als frühere Generationen. Doch passt dieses Bild wirklich zur Realität? Zum Internationalen Tag der Jugend (12. August) hier ein Blick auf die Datenlage.

„In der Tat gibt es gegenüber der Generation Z das Klischee der Arbeitsunwilligkeit. Nach allen harten Indikatoren, die wir haben, trifft das nicht zu“, erklärt Arbeitsmarktforscher Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

Sein Befund stützt sich auf mehrere Entwicklungen: Die Erwerbsbeteiligung junger Menschen sei so hoch wie seit Jahrzehnten nicht, ihre Arbeitszeit entwickle sich ähnlich zu der älterer Beschäftigter und sie wechselten ihren Arbeitsplatz nicht häufiger als frühere Generationen. „Das Bild von jungen Leuten, die entweder im Sabbatical oder in der Dreitagewoche sind, ist keine treffende Beschreibung der Generation Z“, sagt Weber.

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Die Generation Z umfasst je nach Definition die Menschen, die ungefähr zwischen Ende der 1990er und den frühen 2010er Jahren geboren wurden. Einheitliche Geburtsjahrgänge gibt es nicht.

Andere Erwartungen sind nicht gleich Arbeitsunwilligkeit

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Warum hält sich diese Vorstellung trotzdem? Nach Einschätzung von Weber hat sich weniger die Bereitschaft zu arbeiten verändert als die Erwartung an gute Arbeit. Als mögliche Ursachen verweist er auf Erfahrungen aus der Corona-Pandemie, eine stärkere Erwerbstätigkeit beider Partner und den Wunsch nach mehr Selbstbestimmung. Diese Entwicklungen hätten die Ansprüche an Flexibilität erhöht, bedeuteten aber nicht, dass junge Menschen grundsätzlich weniger arbeiten wollten.

Klassischer Studierendenjob: Ein junger Kellner räumt einen Tisch ab (Symbolbild). picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Zu diesem Ergebnis kommt auch die Studie „Jugend in Deutschland 2026“, für die gut 2000 Personen im Alter von 14 bis 29 Jahren den Angaben nach repräsentativ befragt wurden. Sie beschreibt – trotz schwieriger Lage – eine hohe Leistungsbereitschaft der jungen Generation. Die große Mehrheit ist demnach bereit, zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen.

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Gleichzeitig würden Zweifel wachsen, ob sich Leistung in Deutschland noch lohnt. Für Jugendforscher Klaus Hurrelmann, fachlicher Begleiter der Studie, müsse deshalb das Ziel sein, „der jungen Generation mehr Vertrauen und mehr Verantwortung zu geben“.

Welche Geschichte die Arbeitsmarktdaten erzählen

Ob das verbreitete Bild einer arbeitsunwilligen Generation zutrifft, lässt sich anhand von Arbeitsmarktdaten überprüfen. Das IAB hat dafür auf Basis des Mikrozensus und der Arbeitskräfteerhebung die Erwerbsbeteiligung der 20- bis 24-Jährigen ausgewertet: Diese stieg zwischen 2015 und 2023 um mehr als sechs Prozentpunkte auf rund 76 Prozent – laut IAB der höchste Stand seit Jahrzehnten. Gemeint ist der Anteil der jungen Erwachsenen, die erwerbstätig sind oder aktiv nach Arbeit suchen. Ein Rückzug junger Menschen aus dem Arbeitsleben lässt sich daraus nicht gerade ableiten.

Auch unter Studierenden ist die Teilnahme am Arbeitsmarkt deutlich gestiegen. Die Erwerbsquote der 20- bis 24-jährigen Studierenden erhöhte sich im selben Zeitraum um mehr als 19 Prozentpunkte auf 56 Prozent.

Ein Vorwurf, der älter ist als die Generation Z

Dass ältere Generationen den Jüngeren mangelnden Arbeitseifer vorwerfen, ist kein neues Phänomen. Schon früher galten nachfolgende Generationen als anspruchsvoller oder weniger belastbar. Neu ist dabei weniger das Vorurteil als die Arbeitswelt selbst: Homeoffice, flexible Arbeitszeiten und der Fachkräftemangel haben die Erwartungen an gute Arbeit verändert.

Auch die 19. Shell-Jugendstudie 2024 kommt zu dem Schluss, dass Arbeit für junge Menschen weiterhin wichtig bleibt. Verändert haben sich vor allem die Vorstellungen davon, was einen guten Arbeitsplatz ausmacht: Flexibilität, eine gute Arbeitsatmosphäre und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben spielen eine größere Rolle als für frühere Generationen. Die Umfrage basiert den Angaben nach auf einer repräsentativen Stichprobe von 2509 Jugendlichen im Alter von 12 bis 25 Jahren, die zu ihrer Lebenssituation und ihren Einstellungen und Orientierungen persönlich befragt wurden.

Statt Arbeit: Junge Leute drücken oft noch die Schulbank

Der Vorwurf, jüngere Menschen arbeiten weniger als ältere, ist wegen eines weiteren Faktors schief: Viele 15- bis 24-Jährige stehen nämlich noch gar nicht vollständig im Berufsleben. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts befinden sich viele noch in Schule, Ausbildung oder Studium. Eine geringere Erwerbstätigkeit in dieser Altersgruppe bedeutet deshalb nicht automatisch mangelnde Arbeitsbereitschaft.

Die Daten zeichnen ein differenzierteres Bild als das verbreitete Klischee: Sie liefern keinen Hinweis darauf, dass sich junge Menschen vom Arbeitsmarkt zurückziehen oder grundsätzlich weniger arbeiten wollen. Verändert haben sich vor allem ihre Erwartungen daran, unter welchen Bedingungen Arbeit stattfinden soll – nicht ihre grundsätzliche Bereitschaft, zu arbeiten. (dpa/mp)