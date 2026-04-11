Familienfeier in Shisha-Bar eskaliert: Polizei ermittelt gegen 22 Personen

Als Polizisten eine Familienfeier wegen Ruhestörung beenden, eskaliert die Situation. Gäste gehen auf die Beamten los und verletzen drei von ihnen. Die Polizei hat eine Ermittlungsgruppe gegründet.

Nach einem Angriff auf Polizisten bei einer eskalierten Familienfeier in Leverkusen ermittelt die Polizei gegen 22 Beschuldigte. Eine eigens eingesetzte Ermittlungsgruppe werte unter anderem Bodycam-Aufnahmen der eingesetzten Beamtinnen und Beamten aus, um den Tatablauf zu rekonstruieren, gab die Polizei in Köln bekannt.

Eskalation in Shisha-Bar: Polizisten verletzt

Die Polizisten hatten die Feier in einer Shisha-Bar am späten Sonntagabend nach Beschwerden wegen Ruhestörung beendet. Daraufhin waren den Angaben zufolge zahlreiche der rund 50 Gäste, die überwiegend einer Großfamilie angehören sollen, sowohl aufeinander als auch auf die Polizisten losgegangen.

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Eine Beamtin und ein Beamter seien so schwer verletzt worden, dass sie längere Zeit dienstunfähig seien: Die 29 Jahre alte Polizistin habe durch einen Flaschenwurf mehrere Zähne verloren, ihr Kollege einen Armbruch erlitten. Eine weitere Polizistin sei leicht verletzt worden. (dpa/mp)