Familie auf Kap Verde getötet: Sohn (19) unter Mordverdacht

Schreckliche Tat: Eine Familie wurde im Urlaub auf Kap Verde getötet. Nun wurde der 19-jährige Sohn als Verdächtiger festgenommen.

Ein junger Deutscher ist in einem Hotel in Lissabon unter Mordverdacht festgenommen worden. Der 19-Jährige stehe im Verdacht, seinen Vater (60), dessen Frau (45) und deren Tochter (20) während eines Urlaubs auf der Kapverdischen Insel São Vicente mit einer Stichwaffe umgebracht zu haben, teilte die portugiesische Polizei mit. Damit sei ein europäischer Haftbefehl der deutschen Justiz vollstreckt worden. Über das mögliche Motiv gab es zunächst keine offiziellen Angaben.

Verdächtiger reiste nach Lissabon

Die Tat soll sich nach diesen Angaben bereits am Dienstag auf der Insel ereignet haben, wo die Familie einem Bericht der staatlichen portugiesischen Nachrichtenagentur Lusa zufolge im Urlaub war. Noch bevor die Toten in einer Ferienwohnung entdeckt wurden, sei der Verdächtige nach Lissabon gereist.

Der junge Mann leide unter einer psychischen Störung, berichtet Lusa unter Berufung auf die Polizei in Kap Verde. Die Inselgruppe liegt vor der Westküste Afrikas und war bis 1975 eine portugiesische Kolonie. (dpa/mp)