Fahrradfahrerin wird von Traktor überrollt und stirbt

Ein Traktor kollidiert mit einer 69 Jahre alten Fahrradfahrerin. Das hat schwere Folgen.

Eine 69 Jahre alte Fahrradfahrerin ist am Samstagnachmittag mit einem Traktor kollidiert und gestorben. Die Fahrradfahrerin geriet in Brodersby (Landkreis Rendsburg-Eckenförde) unter das Fahrzeug und wurde überrollt, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Wie genau es zu der Kollision kam und die Frau unter den Traktor geriet, ist noch unklar. (dpa)