Fahrer von Panzer-Transport rotzevoll auf Autobahn unterwegs

Mit mehr als zwei Promille Alkohol ist der Fahrer eines Panzer-Transports an einer Rastanlage in Marktschorgast (Landkreis Kulmbach) gestoppt worden.

Dem Fahrtenschreiber zufolge war der Mann Donnerstagnacht zuvor noch rund eine Dreiviertelstunde mit seinem Gespann auf der Autobahn 9 unterwegs gewesen, wie die Polizei bekanntgab. Der 59-Jährige war dort Zeugen wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen.

Panzer-Transport: Fahrer mit 2,24 Promille unterwegs

Ein Atemalkoholtest ergab demnach 2,24 Promille. Dem Fahrer des Panzer-Transports wurde Blut abgenommen und ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Das könnte Sie auch interessieren: Crash am AK Altona: Transporter kracht in HVV-Bus – drei Verletzte

Angaben der Polizei zufolge handelte es sich bei seinem Transportgut um einen Dachs-Pionierpanzer – laut Bundeswehr werden Fahrzeuge dieses Typs für Räum-, Bagger- und Bergearbeiten eingesetzt. Ob es sich um einen Schwertransport der Bundeswehr oder einer zivilen Firma handelte, war einem Polizeisprecher zunächst nicht bekannt. (dpa/mp)