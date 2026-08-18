Chaos auf der A7: Ein 52-Jähriger rammt mehrere Autos, will vor der Polizei fliehen und auf der Autobahn wenden.

Der Fahrer floh vor der Polizei, rammte dabei mehrere Streifenwagen und versuchte, auf der Autobahn zu wenden. (Symbolbild) IMAGO / Bihlmayerfotografie

Ein führerscheinloser Autofahrer unter Drogeneinfluss hat am Mittag für eine Vollsperrung der Autobahn 7 bei Melsungen in Nordhessen gesorgt. Bei seiner Festnahme habe er sich gewehrt und dabei einen Polizisten sowie sich selbst leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Zuvor war er noch auf niedersächsischem Gebiet der A7 gegen drei Fahrzeuge gefahren, verletzt wurde dabei niemand.

Dann floh der 52-Jährige den Angaben zufolge vor der alarmierten Polizei, fuhr auf einen vor ihm fahrenden Streifenwagen auf und versuchte, auf der Autobahn zu wenden. Nach einer weiteren Kollision mit einem Streifenwagen wurde er schließlich bei Melsungen gestoppt.

Laut Polizei gab er an, Heroin genommen zu haben. Für die Bergungsarbeiten wurde die A7 in Richtung Süden etwa 20 Minuten voll gesperrt. (dpa/mp)