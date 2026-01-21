Fahnder finden Kokain – auf Postkarte aus Spanien

Statt netter Worte und sonniger Ansichten kam eine Postkarte aus Spanien mit einem besonderen Inhalt in Deutschland an. Der Zoll untersuchte sie genauer.

Es waren Urlaubsgrüße der ganz besonderen Art: Der Zoll in Potsdam hat eine Postkarte aus dem Verkehr gezogen, die unter einer Folie versteckt Kokain enthielt. Die „berauschende Sendung aus Spanien“ wurde bereits am 9. Januar gefunden, wie der Zoll mitteilte.

Unbeschriebene Postkarte machte Zöllner stutzig

„In der auf den ersten Blick harmlos wirkenden Postkarte wurde anstelle netter Urlaubsgrüße eine silberfarbene Kunststofffolie mit einer weißen kristallinen Substanz verklebt“, hieß es. Das Ergebnis einer Untersuchung war eindeutig: „Ein durchgeführter Drogentest wies Kokain nach.“ Gegen den Empfänger der Postkarte wird ermittelt.

„Das war ein Zufallstreffer“, sagte eine Sprecherin des Hauptzollamts Potsdam auf dpa-Anfrage. Bei einem Paketdienstleister sei eine Stichproben-Kontrolle gemacht worden.

Die Folie auf einer sonst unbeschriebenen Postkarte aus Spanien habe die Zöllner stutzig gemacht. „Soll das Deko sein oder ist das was anderes?“, sei wohl ein erster Gedanke der Kontrolleure gewesen. Nun ist das Zollfahndungsamt wegen des Kokain-Fundes eingeschaltet.