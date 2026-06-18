Wer im chinesischen Billig-Shop Temu nach Fan-Artikeln für die WM sucht, landet schnell bei rechtsextremem Mist. Experten erklären, wie windige Hersteller einen Graubereich ausnutzen – und was Kunden tun können.

Solche und viele weitere Produkte mit rechten und rechtsextremen Codes werden auf der Plattform Temu angeboten. Screenshot Online-Plattform Temu

Es ist wieder Fußball-Weltmeisterschaft! Und während die einen das gar nicht mitbekommen haben, weil echtes WM-Fieber hierzulande noch nicht ausgebrochen ist, sind die anderen voller Begeisterung. Und wollen sich mit Fan-Produkten eindecken. Doch wer zum Beispiel „Deutschland“ bei der chinesischen Billig-Plattform Temu eingibt, kann nach ein paar Deutschland-Flaggen für den Garten oder Schwarz-Rot-Gold-Socken schnell auf sehr verstörende Produkte stoßen.

Ist Ihnen gerade nach einem Blechschild mit der altdeutschen Aufschrift „Hauptquartier“? Oder einem mit „Jetzt heißt es wieder rechts vor links“? Wahlweise gäbe es auch ein Shirt mit „Nun bin ich halt gesichert rechtsextrem. Na und?“ oder eine „Make Germany Great Again“-Cap. Daneben gibt es ein Blechschild mit der freundlichen Aufschrift „Ich bin nach 1945 geboren und schulde somit der Welt einen Scheiß“.

Verbandssprecher: „Rechtsextreme spielen mit Graubereichen“

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Die Liste der grenzwertigen Produkte auf der chinesischen Billig-Plattform Temu ist lang. Um diese Suchergebnisse zu bekommen, muss der geneigte Fußball-Fan nichts weiter eingeben als das Wort „Deutschland“.

„Rechtsextreme spielen offline und online ein Spiel mit Codes und Graubereichen“, erklärt Frank Düssler, Pressesprecher des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel Deutschland e. V., der MOPO. „Das führt häufig auch dazu, dass Menschen Produkte kaufen und gar nicht wissen, dass sie ein rechtsextremes Symbol mit sich herumtragen.“

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Temu sucht nicht aktiv nach illegalen Produkten

Düssler meint hier weniger offensichtlich rechtsextreme T-Shirts, auf denen etwa das zwölfarmige Sonnenrad (ein in der rechtsextremen Szene genutzter Ersatz für das verbotene Hakenkreuz) oder der Slogan „White Boy Summer“ aufgedruckt sind. Nichts davon ist illegal, aber alles sind mal mehr, mal weniger deutliche Erkennungsmerkmale der rechten und rechtsextremen Szene.

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„Temu unterliegt dem sogenannten ‚Notice-and-takedown-Prinzip‘“, erklärt Düssler. „Wird die Plattform auf rechtswidrige Produkte aufmerksam gemacht, muss sie diese umgehend entfernen. Sie sucht aber nicht selbst aktiv danach.“

Temu geht bei Kontrolle der Produkte zu lasch vor

Dass Temu bei der Kontrolle seiner Produkte zu lasch vorgeht – und das nicht nur in Hinblick auf rechtsextreme Symbole –, ist nichts Neues. Erst Ende Mai verhängte die EU-Kommission gegen den Online-Marktplatz eine Strafzahlung von 200 Millionen Euro, nachdem dort illegale Produkte wie fehlerhafte Elektronik-Ladegeräte oder giftiges Babyspielzeug gefunden worden waren.

„Die Plattform unterliegt dem Digital Service Act (DSA)“, führt Düssler weiter aus. Das Gesetz besagt, dass alles, was offline illegal ist, auch online illegal ist. Online-Plattformen sind demnach verpflichtet, leicht zugängliche Meldesysteme bereitzustellen. Sobald ein Nutzer illegale Inhalte (wie Hassrede, Terrorpropaganda oder gefälschte und gefährliche Produkte) meldet, muss die Plattform diese zügig prüfen und entfernen. Temu hat auf MOPO-Anfrage nicht reagiert.





Doch wer verkauft solche offensichtlich rechten und rechtsextremen Produkte in Massen auf Temu? In den Händlerinformationen unter den Produkten finden sich chinesische Firmennamen und Adressen. Frank Düssler geht davon aus, dass hier chinesische Hersteller am Werk sind, die sich über die deutsche Geschichte oder die Folgen des Verkaufs rechtsgerichteter Produkte keine Gedanken machen.

Jörn Menge vom Verein „Laut gegen Nazis e. V.“ vermutet sogar, dass deutsche Hersteller dahinterstecken, die ganz genau wissen, was sie tun, und sich hinter chinesischen Firmennamen verstecken. Menge beschäftigt sich seit Jahren mit rechtsextremen Symbolen und deren Vermarktung: Mit seinem Verein blockiert er rechtsextreme Codes und Symbole über das Markenrecht, damit sie nicht mehr verwendet werden können.

„Laut gegen Nazis“ hilft Online-Shops mit Datenbank

Außerdem betreibt „Laut gegen Nazis“ unter anderem eine Datenbank, die Online-Shops bei der Erkennung rechtsextremer Symbole hilft. Menge hat bereits erlebt, wie die WM 2006 für den Verkauf großer Mengen solcher Produkte missbraucht wurde. „Es ist schwierig, dagegen anzukommen“, sagt er.

Deshalb, darin sind er und der Verbandssprecher Düssler sich einig, kommt es auch auf die einzelne Person an. „Wenn Sie solche kritischen Produkte sehen, melden Sie es. Zeigen Sie mit dem Finger drauf“, sagt Frank Düssler. „So können Sie auch verhindern, dass unwissende Personen diese rechten Produkte kaufen.“