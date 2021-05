Extra für die EM: Lauterbach hat klare Forderung für die Gastronomie

Berlin -

Extra für die Europameisterschaft: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach spricht sich jetzt dafür aus, die Außengastronomie für das Fußball-Vergnügen länger als 22 Uhr zu öffnen, „so dass auch alle 21-Uhr-Spiele geguckt werden können“. Für Public Viewing und Fanfeste mit hunderten Zuschauern sei es aber noch zu früh.

„Was gut gehen wird: mit neun Freunden zusammen im Außenbereich eines Restaurants die EM zu gucken“, sagte der 58-Jährige der „Bild am Sonntag“. Lauterbach zufolge sind Öffnungsmaßnahmen mit Blick auf die deutlich gesunkene Zahl der Corona-Neuinfektionen und die lange Zeit der Einschränkungen zu rechtfertigen.

Nach harten Monaten – Fußball-EM soll für Momente der Entspannung sorgen

„Die Menschen brauchen nach den harten Monaten Momente der Entspannung“, sagte er. Lauterbach forderte, dass zusätzlich auch Bürgersteige unbürokratisch für die EM-Angebote der Gastronomie zur Verfügung gestellt werden sollten.

Das paneuropäische Turnier beginnt am 11. Juni in Rom. Die drei Gruppenspiele der deutschen Mannschaft werden in München ausgetragen. In der Allianz Arena findet auch ein Viertelfinale statt. Das Finale ist für den 11. Juli in London angesetzt. (sr/dpa)