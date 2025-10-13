mopo plus logo
Feuerwehr Wohnung Brand Berlin

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen vor einer ausgebrannten Wohnung in Berlin-Neukölln. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer

  • Berlin

Explosion und Brand in Wohnsiedlung: Dutzende Verletzte

In Berlin kommt es am frühen Morgen in einer großen Wohnsiedlung zu einem lauten Knall, kurz darauf brennt es. Zahlreiche Menschen werden verletzt. Ein Gebäude musste evakuiert werden.

Die Zahl der Verletzten bei der mutmaßlichen Explosion in der High-Deck-Siedlung in Berlin-Neukölln hat sich erhöht. Nach Angaben der Polizei wurden 46 Menschen verletzt, einer davon schwer. 13 Personen wurden in Krankenhäuser gebracht.

Zu der Detonation kam es in einer Erdgeschosswohnung. Diese brannte komplett aus. Der Bewohner wurde am Kopf verletzt.

An der Hauswand des Gebäudes hat das Feuer deutliche Spuren hinterlassen. Das Gebäude wurde laut Polizei evakuiert. Für die Betreuung der betroffenen Anwohner steht ein Kältebus bereit. (dpa)

