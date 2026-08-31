„Lustig und wirkungsvoll“. So erklärt ein Studienleiter eine ungewöhnliche Aktion in der Schweiz. Hier wurden 2000 Unterhosen verbuddelt. Aber warum?

2000 Unterhosen wurden in der Schweiz ein- und wieder ausgebuddelt – für die Forschung. picture alliance/dpa/Nicolas Zonvi | Nicolas Zonvi

Löchrige Unterhosenreste als Forschungsobjekt: Mehr als 2000 neue Unterhosen vergruben Freiwillige in der Schweiz. Später wurden die Überreste der Baumwollwäsche geborgen – und lieferten wertvolle Daten zur Qualität von Böden und zur Aktivität von Bodenlebewesen.

Ein starker Unterhosenabbau weist demnach häufig auf hohe Bodenfruchtbarkeit und gute Nährstoffversorgung hin. Nebenbei nutzten die Forscher den Spaßfaktor des „Beweisstück Unterhose“ genannten Projekts, um auf ein wichtiges Umweltthema hinzuweisen.

2000 Unterhosen von mehr als 1000 Freiwilligen ein- und ausgebuddelt

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Mehr als 1000 Freiwillige hatten für die Universität Zürich und das staatliche Institut Agroscope die strahlend weißen Schlüpfer in Gärten, Rasenflächen und auf Äckern verbuddelt. Bakterien und Pilze in der Erde leisteten ganze Arbeit: Als die Textilien nach jeweils etwa zwei Monaten wieder ausgegraben wurden, waren sie zerlöchert, manche bestanden nur noch aus Fetzen.

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Die Auswertung zeigt, dass die Unterhosen abhängig vom Standort unterschiedlich stark zersetzt wurden: In Privatgärten blieb am wenigsten Stoff übrig, wie das Forschungsteam berichtet. Dort waren in der Erde die höchsten Anteile von organischen Substanzen vorhanden – ideale Bedingungen für Regenwürmer, Pilze, Bakterien und andere Bodenlebewesen. Rasenflächen waren am wenigsten biologisch aktiv. Landwirtschaftlich genutzte Äcker und Wiesen lagen zwischen diesen beiden Polen.

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Nach etwa zwei Monaten wurde die Unterwäsche wieder ausgebuddelt. Gabriela Brändle

Besonders löchrige Unterhosen sind allerdings nicht immer ein Zeichen für gesunde Erde: In Gärten kann stark zersetzte Baumwolle auf Überdüngung hindeuten, in Wäldern kann eine Störung des Nährstoffhaushaltes die Ursache sein, wie Franz Bender von Agroscope erklärte.

Löcher in den Unterhosen sollen auf Bodeneigenschaften hinweisen

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Mit Unterhosen seien zwar keine exakten Messungen möglich, doch die Löcher wiesen auf Bodeneigenschaften hin, die sonst mit aufwendigen Verfahren analysiert werden müssten, erklärt Co-Studienleiter Marcel van der Heijden von der Universität Zürich. „Es ist ein Indikator, der einiges zusammenfasst“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Den Spaßfaktor kalkulierten die Forscher bei ihrem Projekt bewusst mit ein – ohne die Unterhosen hätten sie wohl nicht so viele Menschen angesprochen, sagte van der Heijden. „Es ist lustig, und eine wirkungsvolle Methode, um den Boden zu erforschen.“

Außerdem gehe es darum, Aufmerksamkeit für die Bedeutung von Böden zu schaffen. In der Unterhosen-Studie wird betont, wie unentbehrlich Erde ist: für die Biodiversität, die Speicherung von Kohlenstoff, den Abbau von Schadstoffen sowie für den Wasser- und Nährstoffkreislauf.

Weltweit gehen bis zu 50 Gigatonnen Erde pro Jahr durch Erosion verloren, und bis zu 300 Quadratkilometer Boden werden pro Tag mit Beton oder Asphalt versiegelt, wie die Forscher schreiben. (dpa/esk)