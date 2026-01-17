Eskalation bei Pro-Palästina-Demo: Fernsehteam angegriffen

Nach einem Angriff auf ein MDR-Team während einer Pro-Palästina-Demo in Leipzig erhält die Crew jetzt Polizeischutz.

Bei der propalästinensischen Demonstration in Leipzig ist ein Fernsehteam des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) angegriffen worden. Das Team erhalte nun polizeilichen Begleitschutz, sagte ein MDR-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Nach Polizeiangaben wurde nach dem Übergriff ein Tatverdächtiger gestellt.

Die Polizei teilte auf X mit: „Gegen 13:45 Uhr kam es am Connewitzer Kreuz aus der propalästinensischen Versammlung heraus zu einem körperlichen Übergriff zum Nachteil eines Kameramannes des öffentlichen Rundfunks.“

Auf Pro-Palästina-Demo: MDR-Team von Personen verfolgt

Einem MDR-Live-Ticker zufolge wurde das Team von zwei Personen verfolgt, die wiederholt ein Plakat vor die Kamera gehalten hätten. Zu dem Vorfall kam es demnach, bevor sich der Demozug in Richtung Innenstadt in Bewegung setzte. Als ein Sicherheitsdienst die beiden auf Abstand habe bringen wollen, sei die Situation eskaliert. „Es kam zu einem Handgemenge und Gerangel“, zitierte der MDR einen betroffenen Reporter.

Dabei habe ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einen Schlag mit einem Ellenbogen ins Gesicht bekommen. Die Polizei sei eingeschritten und habe Personalien aufgenommen. (dpa/mp)