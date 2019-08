Es sollte ihr schönster Tag werden: Paar gibt sich Jawort, Minuten später sind sie tot

Orange -

Sie hatten sich grade im Standesamt der texanischen Kleinstadt Orange das Ja-Wort gegeben. Der schönste Tag im Leben von Harley Morgan und seiner frischgebackenen Ehefrau Rhiannon Boudreaux Morgan endete weniger als fünf Minuten nach der Heirat mit einer unfassbaren Tragödie. Das Brautpaar starb bei einem Autounfall.

Die Morgans waren zusammen in ihrem Chevrolet Baujahr 2015 vom Parkplatz des Gerichtsgebäudes losgefahren. Ihre Familien folgten ihnen in deren eigenen Fahrzeugen. Als das Brautpaar auf den Highway 87 fuhr und auf die rechte Spur zog, krachte ein Ford F-250 Pickup Truck in ihr Auto, das durch die Wucht in den Graben geschleudert wurde und sich überschlug. Harleys Mutter Kennia Morgan sah den fatalen Crash und war als erste am Autowrack.



Mutter des Bräutigams war als erste am Autowrack

Der TV-Station KDFM berichtete sie: „Ich habe mein Baby starben sehen. Ich habe noch immer sein Blut an meinen Händen, weil ich versucht hab, ihn und Rihannon aus dem Auto zu ziehen.“ Doch für den 19-Jährigen und seine 20-jährige Braut kam jede Hilfe zu spät.

Die Friedensrichterin Joy Dibose-Simonton, die das Paar nur 24 Minuten früher zu „Mann und Frau“ erklärt hatte, musste den Totenschein unterschreiben.

Kennia Morgan: „Der schlimmste Albtraum in meinem Leben ist wahr geworden. Harley und Rhiannon hatte so viele tolle Pläne für ihr Leben und wollten am 20. Dezember noch einmal groß kirchlich heiraten.“