Erste Berliner Haushalte haben wieder Strom – Bekennerschreiben aufgetaucht

Rund 7000 vom Stromausfall betroffene Haushalte in Berlin werden seit den frühen Morgenstunden wieder mit Elektrizität versorgt. Viele andere müssen sich noch gedulden.

„Bis zum 4. Januar 3.23 Uhr konnten wir in mehreren Stufen rund 7000 Haushalte und 150 Gewerbe insbesondere im Bereich Lichterfelde wieder versorgen“, teilte Stromnetz Berlin in der Nacht zu Sonntag auf seiner Webseite mit. Damit sind noch rund 38.000 Haushalte und mehr als 2000 Gewerbekunden nicht wieder am Netz. Stromnetz Berlin geht weiterhin davon aus, dass erst am Donnerstagnachmittag wieder alle betroffenen Haushalte mit Strom versorgt werden können.

Berlin: Stromausfall seit Samstag

Der Stromausfall dauert seit Samstagfrüh an. Am Samstag hieß es, dass 10.000 Haushalte in Lichterfelde im Laufe des Tages wieder mit Elektrizität zu Hause rechnen könnten – das hatte zunächst offenbar nicht geklappt.

Am frühen Samstagmorgen hatte der Brand an einer Kabelbrücke über den Teltowkanal zum Kraftwerk Lichterfelde wichtige Leitungen beschädigt. Die Polizei in Berlin ermittelt wegen Brandstiftung. Dem für politische Straftaten zuständigen Staatsschutz lag ein Bekennerschreiben vor, das nach offiziellen Angaben auf Echtheit geprüft wurde. Wer dahinterstecken könnte, war zunächst nicht bekannt. Man gehe von einer mutwilligen Tat aus, sagte eine Sprecherin von Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD). (dpa/mp)