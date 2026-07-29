In einem abgebrannten Haus im Norden der USA finden Ermittler acht Leichen. Obduktionen liefern nun ein erschütterndes Bild der Ereignisse.

Die Polizei sperrt eine Wohnstraße in Michigan nach einem tödlichen Hausbrand ab. Dort wurden acht Lecichen entdeckt. picture alliance/dpa/Kalamazoo Gazette | Joel Bissell

Nach dem Fund einer toten achtköpfigen Familie in einem abgebrannten Haus im US-Bundesstaat Michigan gehen die Behörden von einem Tötungsdelikt aus. Obduktionen hätten ergeben, dass der 47-jährige Familienvater seine sechs Kinder und seine 39-jährige Frau erschossen habe, teilte das örtliche Sheriff-Büro am Montag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz mit. Im Anschluss an die Tat habe der Mann sich selbst getötet.

Die Ursache des Hausbrandes sei noch nicht abschließend untersucht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde das Feuer im Anschluss an die Tötungen der Kinder und der Frau an mehreren Stellen im Haus gelegt. Auch mehrere Haustiere seien durch den Brand ums Leben gekommen.

Vier leibliche und zwei adoptierte Kinder

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Die Ermittler hatten die insgesamt acht Toten am vergangenen Freitag nach einem Hausbrand in der Gemeinde Grand Haven Township am Michigansee im Norden der USA gefunden. Unter den toten Kindern seien vier Jungen im Alter von fünf, elf, zwölf und 15 Jahren sowie zwei elfjährige Mädchen, hieß es nach Angaben des Sheriff-Büros. Vier davon seien biologische Kinder, zwei seien von dem Paar adoptiert worden.

„Dies ist eine unbeschreibliche Tragödie, deren Ursachen wir vielleicht nie ganz verstehen werden, aber wir werden unser Bestes tun, um Antworten zu finden und das Andenken an die Opfer zu ehren”, sagte Sheriff Jake Sparks auf der Pressekonferenz. (dpa/mp)