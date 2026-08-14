Nach einem Sicherheitsranking der USA sind für Deutschland nun „erhöhte Vorsichtsmaßnahmen” notwendig. Was steckt dahinter?

Anders als in anderen Ländern gibt es in Deutschland keine Terrorwarnstufen. Für die Sicherheit sind die Bundesländer selbst zuständig. (Symbolbild) IMAGO / Noah Wedel

Im Sicherheitsranking der USA wurde Deutschland in der Kategorie „Erhöhte Vorsicht” eingestuft. Dabei handelt es sich um die zweite von insgesamt vier Sicherheitsstufen. Ebenso auf Stufe zwei sind Länder wie China, Kuba, Marokko, Botswana sowie Spanien, Frankreich oder Schweden.

Seit Mai 2025 ist Deutschland auf Level 2 eingestuft. Die verschiedenen Level nach der Sortierung des US Department of State sind:

Level 1 : normale Vorsichtsmaßnahmen – minimale Risiken

Level 2 : erhöhte Vorsichtsmaßnahmen – zusätzliche Vorsicht nötig

Level 3 : Reise überdenken – erhöhtes Sicherheitsrisiko

Level 4: nicht reisen – Reiseverbot wegen hoher Gefahr

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USA fürchten Terrorgefahr in Deutschland

Begründet wird diese Einstufung von Deutschland auf „erhöhte Vorsichtsmaßnahmen“ von dem US-Außenministerium mit einer erhöhten Terrorgefahr. Der genaue Wortlaut: „Terroristische Gruppen und Einzeltäter stellen in Deutschland und Europa nach wie vor eine ständige Bedrohung dar und greifen Menschen an öffentlichen Orten mit Messern, Handfeuerwaffen, einfachen Sprengsätzen und Fahrzeugen an.”

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Und weiter: „Solche Anschläge können ohne oder mit nur geringer Vorwarnung erfolgen und richten sich gegen touristische Orte, Verkehrsknotenpunkte (Flughäfen, Bahnhöfe oder Busbahnhöfe) , Märkte und Einkaufszentren, kommunale Einrichtungen, Hotels, Clubs und Restaurants , Gotteshäuser und Bildungseinrichtungen , Parks, große Sport- und Kulturveranstaltungen und Schulen.”

In anderen Rankings jedoch, wie beispielsweise dem Global Peace Index, liegt Deutschland auf Platz 28 von 163 der sichersten Länder der Welt. Die Sortierung des US-Außenministeriums hingegen stuft Rumänien, El Salvador, die Mongolei und Vietnam auf Level 1 und somit als sicherer als Deutschland ein.

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Ein absolutes Reiseverbot (Level 4) ist für Länder wie zum Beispiel Russland, die Ukraine, den Iran oder Libyen ausgesprochen. (mp)