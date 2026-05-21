Erdbeeren richtig waschen: Diesen Fehler machen viele

Kelch ab oder dran? Beim Waschen von Erdbeeren kommt es genau auf diese Frage an. Ein einfacher Trick schützt den Geschmack – und Zucker lässt sich clever ersetzen.

Erdbeeren sind empfindlich. Wer sie falsch wäscht, riskiert, dass sie an Geschmack verlieren. Wichtig ist dabei vor allem der grüne Kelch. Er sollte beim Waschen unbedingt noch an der Erdbeere bleiben. Wird er vorher entfernt, wird die Beere an der Schnittstelle verletzt.

Erdbeeren richtig waschen: Darum sollte man den Kelch erst danach entfernen

Dringt Wasser an dieser Stelle ein, kann es Fruchtzucker ausspülen. Die Folge: Die Erdbeeren schmecken wässriger. Darauf weist das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) hin. Auch beim Wasser selbst ist Vorsicht gefragt. Erdbeeren sollten schonend in einem Wasserbad gewaschen werden – nicht unter einem fließenden Wasserstrahl. Der kann die empfindlichen Früchte ebenfalls beschädigen.

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Erdbeeren richtig waschen und Zucker sparen

Wer Erdbeeren ohne Kelch gewaschen hat, greift oft zu viel Zucker, um den Geschmack auszugleichen. Die Ernährungsexperten raten: Wenn gezuckert wird, dann erst kurz vor dem Essen. So ziehen die Beeren weniger Saft. Besser geeignet ist feiner Puderzucker. Er verteilt sich leichter als Kristallzucker und lässt sich sparsamer dosieren.

Es geht aber auch ohne Extra-Zucker. Wer die Erdbeeren mit ein bis zwei Esslöffeln frischem Orangensaft mischt, rundet den Geschmack fruchtig ab. (dpa/mp)