Er wollte wohl helfen: Mann geht mit Handgranate zur Polizei – Anzeige!

Andernach –

In Andernach ist ein Mann mit einer in ein Tuch gewickelten Handgranate auf einem Polizeirevier aufgetaucht. Er erklärte, er habe die Granate gefunden – und hat deshalb jetzt eine Strafanzeige am Hals.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gab der 62-Jährige an, die Handgranate bei einem Spaziergang am Rhein gefunden zu haben. Weil die Beamten demnach nicht ausschließen konnten, dass die Granate noch scharf war, wiesen sie den Mann am Mittwoch an, sie vor der Tür abzulegen. Der Kampfmittelräumdienst gab schließlich Entwarnung.

Andernach: Mann hätte nach Granatenfund die Polizei rufen müssen

Gegen den 62-Jährigen leitete die Polizei nach eigenen Angaben ein Strafverfahren ein. Das „Führen einer Handgranate in der Öffentlichkeit“ sei strafbar, erklärte ein Sprecher.

Es handele sich bei dem Verhalten des Mannes wohl um einen Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Der 62-Jährige hätte die Granate demnach nicht aufheben dürfen, sondern direkt die Polizei rufen müssen. (prei/dpa)