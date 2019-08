Er wollte nach Hamburg: Bayer ohne Geld fährt für 750 Euro Taxi

Augsburg -

Diese Fahrt ging einmal im Kreis! Ein Mann aus Bayern wollte sich mit dem Taxi von Augsburg nach Hamburg fahren lassen. Weil er aber kein Geld dabei hatte, war die Fahrt schon vorher wieder zu Ende.

Am Freitagvormittag stieg ein 55-jähriger Mann in Augsburg in ein Taxi und buchte eine Fahrt ins knapp 250 Kilometer entfernte Würzburg. Nach Zwischenstopps in Neuburg an der Donau, Ingolstadt und Nürnberg fragte ihn der Taxifahrer, ob er diese teure Rundreise durch ganz Bayern überhaupt bezahlen könne. Antwort: Er habe weder Geld noch EC-Karte dabei und wolle noch weiter nach Hamburg.

Damit war Schluss mit dem Umherkutschieren. Der Taxifahrer brachte den Mann zurück nach Augsburg und dort direkt zur Polizeiwache. Endrechnung: 750 Euro. Dazu kommt außerdem eine Anzeige wegen Leistungskreditbetrugs.