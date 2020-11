Er wollte andere warnen: Nach Unfall: Mann läuft zu Fuß auf Autobahn – und stirbt

Leipzig -

Auf der Autobahn 38 bei Leipzig ist am Dienstagabend ein Mann ums Leben gekommen. Er war zu Fuß auf der Fahrbahn Richtung Göttingen unterwegs, nachdem er mit seinem Wagen gegen eine Leitplanke gekommen war.



Dies sagte ein Polizeisprecher. Der Mann soll versucht haben, andere Verkehrsteilnehmer zu warnen. Er sei von einem vorbeifahrenden Auto erfasst und tödlich verletzt wurde.



Unfall bei Leipzig: Einsatz dauerte bis in den späten Abend an

Auf der A38 kam es an der Abfahrt Leipzig-Süd zu Verkehrsbehinderungen. Der Einsatz von Polizei und Feuerwehr dauerte in den späten Abendstunden noch an. (dpa)