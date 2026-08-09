Eine Tour auf einer Wasser-Achterbahn macht Spaß. In einem Freizeitpark in den Niederlanden kam es nun zu einem Unglück.

Eine Fahrt auf der Wasserattraktion „Crazy River“ im niederländischen Freizeitpark Walibi endete Medienberichten zufolge für einen Deutschen tragisch: Der junge Mann hat nach einem Bericht des niederländischen Radiosenders „NOS“ dabei einen Teil seines Fingers verloren. Da keiner der Mitarbeiter den Vorfall bemerkt hatte, habe der junge Mann die gesamte Fahrt von etwa drei Minuten laut schreiend durchstehen müssen.

Zwei junge Deutsche saßen dem Rundfunksender zufolge in dem Boot. Einer von ihnen habe eine Hand aus dem Boot hängen lassen. Dabei wurde ein Finger zwischen Boot und Fahrrinne eingeklemmt. Besucher hätten die lauten Schreie des Mannes gehört. Die „Bild“ berichtete zuerst.

Personal bemerkte Unfall erst spät

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Doch das Personal bemerkte dem Radiosender zufolge erst nach der Rückkehr des Bootes, was vorgefallen war. Sofort war ein Rettungswagen gerufen und die Attraktion geschlossen worden. Der Vorfall ereignete sich dem Sender zufolge bereits am Mittwochabend.

Nach einer Sicherheitsüberprüfung war die Attraktion einen Tag später wieder geöffnet worden. Nach Angaben des Freizeitparks gab es keine technischen Mängel. Walibi betonte, dass Besucher nach den Sicherheitsvorschriften ihre Hände im Boot behalten müssten. Der Freizeitpark habe aber eine Untersuchung eingeleitet, ob das Personal auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften geachtet habe. (dpa/mp)