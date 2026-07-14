Dana Diekmeier, die Mutter der 15-jährigen krebkranken Delani hat ein bewegendes Update zum Gesundheitszustand ihrer Tochter auf Instagram geteilt.

Dana Diekmeier im Stadion bei einem Fußballspiel ihres Ex-Mannes Dennis Diekmeier. Die gemeinsame Tochter hat eine schwere Krebserkankung. (Archivbild) IMAGO/Heiko Blatterspiel

Delani ist erst 15 Jahre alt, aber schwer erkrankt. Mit 14 Jahren wurde bei ihr ein bösartiger Nierentumor entdeckt, später Metastasen in beiden Lungenflügeln. Seitdem wurde sie mehrfach operiert, nimmt regelmäßig Medikamente und kämpft um ihre Gesundheit. Zu ihrem Geburtstag im vergangenen Dezember teilte ihr Vater, Ex-HSV-Star Dennis Diekmeier, rührende Worte über seine Tochter auf Instagram. Jetzt meldet sich ihre Mutter Dana mit einem Update.

„Leider gibt es derzeit nur sehr wenige Behandlungsmöglichkeiten“, schreibt Dana Diekmeier auf Instagram. Die Metastasen im Körper ihrer Tochter würden immer größer und immer mehr. „Diese Entwicklung ist schwer zu akzeptieren und schmerzt uns sehr“, heißt es weiter in dem Statement.

Dana Diekmeier: Delani geht es im Moment gut

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Im Sommer 2025 schätzten die Ärzte ihre Überlebenschancen nur noch auf fünf Prozent. Trotz mehrerer Operationen und Therapien hat sich an dieser Prognose nichts geändert.

Alle ein bis zwei Wochen würde die Familie mit Delani nach Frankfurt zur Blutabnahme und Kontrollterminen fahren, teilt Dana Diekmeier auf Instagram. Alle vier bis sechs Wochen unterziehe sich ihre Tochter CT- oder MRT-Untersuchungen. Eine Immuntherapie über Infusionen habe sie bereits hinter sich gebracht.

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„Trotzdem geht es Delani im Moment gut – und genau darauf richten wir unseren Blick“, so Diekmeier. „Wir können nicht beeinflussen, was die Zukunft bringt. Aber wir können jeden Tag bewusst miteinander erleben.“

Besonderer Derby-Moment in Klein Flottbek: Delani Diekmeier auf ihrem Pferd „Delvaro Deluxe“ WITTERS

Weiter bedankt sich Diekmeier für die Anteilnahme und aufmunternden Worte ihrer Community. In den Kommentaren häufen sich rote Herzen. „Bleibt weiterhin so stark“, schreibt eine Nutzerin. Ein anderer Nutzer richtet seine Worte direkt an die 15-Jährige: „Delani, du schaffst das.“

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Delani ist das älteste von vier Kindern. Ihre Eltern Dana und Dennis Diekmeier haben im April 2026 ihre Trennung nach 16 Jahren Ehe bekanntgegeben. Dennoch treten die beiden gemeinsam auf. So begleiteten sie die erkrankte Tochter auch zur Erfüllung ihres Traumes nach Hamburg zum Derby in Klein Flottbek, wo sich Delani im Mai 2026 selbst in den Sattel setzte.







