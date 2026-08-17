Bei einem Frontalcrash zweier Autos sind mehrere junge Menschen ums Leben gekommen. Einer der Wagen soll auf der falschen Seite unterwegs gewesen sein.

Schrecklicher Vorfall in der ostirischen Grafschaft Kildare: Bei einem schweren Verkehrsunfall sind fünf Teenager ums Leben gekommen. Drei Frauen und ein Kind befinden sich zudem mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, wie die irische Polizei, auch Gardaí genannt, der Nachrichtenagentur PA zufolge mitteilte.

Den Angaben zufolge krachten am frühen Sonntagmorgen zwei Autos auf einer Autobahn frontal ineinander. Bilder vom Unfallort zeigen die schwerst zerstörten Fahrzeuge. Eines der beteiligten Autos war laut Polizeiangaben in falscher Fahrtrichtung unterwegs, als sich der Unfall ereignete.

Unfall in Irland: Polizeichef spricht von „entsetzlichem Vorfall“

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Bereits am Morgen berichtete die Polizei von dem Verkehrsunfall. Sie sprach da von mehreren Toten, machte zunächst jedoch keine genauen Angaben zu den Todesopfern. Die fünf getöteten Jugendlichen waren den Angaben nach männlich und gemeinsam in einem der Autos unterwegs.

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Irlands Polizeichef Justin Kelly sprach laut PA von einem „entsetzlichen Vorfall“ der zeige, „wie unverantwortlich und gefährlich das Fahren auf der falschen Seite der Autobahn ist“. Dies sollte eigentlich selbstverständlich sein, „aber was dieses rücksichtslose Verhalten noch empörender macht, ist, dass es in manchen Fällen nur um Likes in sozialen Medien geht“, sagte Kelly. (dpa/mp)