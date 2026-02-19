Enthauptete Leiche einer Deutschen nahe Florenz gefunden

Grausamer Fund nahe Florenz: Auf einem verwahrlosten Gelände ist die enthauptete Leiche einer 44-jährigen Deutschen entdeckt worden. Die Behörden ermitteln.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete, fanden Spaziergänger den Körper der 44 Jahre alten Frau ohne festen Wohnsitz im Gebüsch. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren wegen Mordes eingeleitet.

Nahe Florenz: Tote deutsche Frau entdeckt

Der Fundort der Leiche liegt an einem verlassenen Landhaus inmitten einer Grünanlage in der Gemeinde Scandicci, die jedoch seit einiger Zeit verwahrlost ist. Medienberichten zufolge ist die Anlage bekannt für Drogenmissbrauch und Gewalt. Demnach soll einen Tag vor dem Fund der Leiche ein Mann mit einem Hund eine Passantin von dem Bereich des Landhauses verjagt haben.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Pflege bis in den Tod: Wiebke Worm gab für ihren Mann Uwe ihr Leben auf

Wiebke Worm gab für ihren Mann Uwe ihr Leben auf Hamburgs Wirtschaft im Check: Wo es brummt – und wo es knirscht

Wo es brummt – und wo es knirscht Sex im Alter: Kann jede Menge Spaß machen, weiß Sexualtherapeutin Dr. Elke Franzki

Kann jede Menge Spaß machen, weiß Sexualtherapeutin Dr. Elke Franzki Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Königsdörffer zeigt’s allen: Jugendtrainer über seine Anfänge: Und: Fin Bartels warnt St. Pauli

Königsdörffer zeigt’s allen: Jugendtrainer über seine Anfänge: Und: Fin Bartels warnt St. Pauli 28 Seiten Plan 7: Pete Doherty kommt nach Hamburg – Tickets zu gewinnen! Und: Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Wie Ansa weiter berichtete, soll am Tag des Fundes ein Hund die Leiche der Deutschen bewacht haben. Die zum Ort gerufenen Polizisten konnten sich dem Körper demnach erst nähern, nachdem Hundefänger eingegriffen hatten.

Das könnte Sie auch interessieren: Kurz vor Hamburger Skiferien: Österreich warnt vor Lawinengefahr

Eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion soll nun den Todeszeitpunkt sowie die Frage klären, ob die Enthauptung gleichzeitig mit der Tötung oder später erfolgte. Es ist zudem nicht klar, ob der Fundort auch tatsächlich der Tatort ist. Allerdings wurde in der Nähe der Leiche ein Messer gefunden. Dieses werde nun untersucht, berichteten lokale Medien weiter. (dpa/mp)