Nach sechs Jahren: „Wer wird Millionär“-Kandidat spielt um Höchstgewinn

Nach vielen Jahren ist es wieder so weit: Bei „Wer wird Millionär?“ steht ein Kandidat nur noch eine Frage von der Million entfernt. Wird der Berliner Softwareentwickler Tom Wollnik der nächste, der den Jackpot knackt? Spoilerwarnung: Wenn Sie wissen möchten, ob er es schafft, lesen Sie diesen Text nicht bis zum Ende.

Seit sechs Jahren hat es keinen neuen Millionär mehr in der RTL-Show mit Günther Jauch gegeben. Zuletzt gewann der Kölner Saftbar-Betreiber Ronald Tenholte im Jahr 2020 die Million.

„Wer wird Millionär“: Es geht um die Millionen-Frage

Bei der Ausstrahlung der Sendung am vergangenen Montag tippte der Berliner Tom Wollnik die 500.000-Euro-Frage richtig. Deshalb geht es in der Sendung, die am Montag um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt wird, um eine Million Euro.

Bei seinem ersten Auftritt zeigte er sich souverän. Die ersten Fragen meisterte er ohne Probleme, auch Moderator Günther Jauch zeigte sich beeindruckt. Bei der 1000-Euro-Frage wurde er nach dem Gerät gefragt, das in vielen Haushalten als Router für die Internetverbindung zu finden ist. Wollnik sagte: „Das fragt ihr einen Software-Entwickler, Leute!”, und loggte die richtige Antwort ein. Auch im weiteren Verlauf blieb er cool: Er setzte auf kluge Herleitungen statt auf reines Wissen. Selbst bei hohen Summen ging er noch Risiken ein. Schritt für Schritt arbeitete er sich bis zur 500.000-Euro-Frage vor.

Ab hier nicht weiterlesen, wenn Sie sich überraschen lassen wollen

Die Sendung, in der es für ihn um eine Million geht, wird zwar erst ab Montag im linearen Fernsehen ausgestrahlt, ist aber bereits jetzt schon bei RTL+ vorab zu sehen. Deshalb bitte nicht weiterlesen, wenn Sie sich überraschen lassen wollen.

Wollniks Millionenfrage lautet: „Von welcher Euromünze befanden sich laut EZB Anfang 2026 die wenigsten Exemplare im Umlauf?” Er grübelt und wägt ab. Doch um nicht raten zu müssen, entscheidet sich der Kandidat – der die Frage erst falsch gelesen hatte – fürs Aufgeben.

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Seine Vermutung war: Am häufigsten gibt es 2‑Euro- und 5‑Cent-Münzen, am wenigsten 20‑Cent-Münzen. Das Publikum tippte mehrheitlich auf 5 Cent. Die richtige Antwort: Am wenigsten Exemplare sind von der 50-Cent-Münze im Umlauf. Hätte Wollnik die falsche Antwort eingeloggt, wäre sein Gewinn auf 500 Euro gefallen.

WWM: Das plant der Gewinner mit dem Geld

Wollnik ist zwar nicht der nächste RTL-Millionär geworden, verlässt die Show aber mit stolzen 500.000 Euro. Mit dem Gewinn plante er unter anderem, seine Wohnung abzuzahlen, zu reisen und seinen Telefonjoker von der 16.000-Euro-Frage zum Essen einzuladen. ™