Endlich mal ’ne gute Nachricht: Energiepreise sinken deutlich

Energie kostet 7,5 Prozent weniger – und die Erzeugerpreise fallen den achten Monat in Folge.

Der Rückgang der Preise auf Herstellerebene in Deutschland hat sich dank günstiger Energiekosten überraschend beschleunigt. Die Erzeugerpreise fielen im Oktober im Jahresvergleich um 1,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilt. Die Erzeugerpreise sind damit den achten Monat in Folge gesunken, allerdings war der Rückgang im September mit 1,7 Prozent etwas schwächer. Analysten waren von einer unveränderten Jahresrate ausgegangen.

Rückgang der Preise auf Herstellerebene

Der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte misst die Entwicklung der Preise im Bergbau, im verarbeitenden Gewerbe sowie in der Energie- und Wasserwirtschaft für Produkte von Herstellern – bevor diese dann in den Handel kommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Steuern, Gebühren: So teuer ist Hamburg bei Wohnzusatzkosten

Die Erzeugerpreise wirken sich daher tendenziell auch auf die Verbraucherpreise aus. Erneut wurden die Erzeugerpreise stark von den Kosten für Energie beeinflusst. Diese war im Oktober um 7,5 Prozent billiger als im Vorjahresmonat. (dpa/mp)