Eltern aufgepasst: Konzern ruft Babynahrung zurück!

Nestlé zieht in Deutschland bestimmte Babynahrungsprodukte der Marken Beba und Alfamino aus dem Verkehr. Der Rückruf läuft bundesweit – auch in Hamburg sind die Produkte verkauft worden. Grund: In einzelnen Chargen könnte ein Giftstoff stecken.

Betroffen sind laut Nestlé unter anderem Beba, Beba expert HA, Beba expert Comfort+, Beba Supreme, Beba AR sowie Alfamino. Wichtig: Nicht alle Packungen, sondern nur bestimmte Chargen/Produktionsnummern. Die komplette Liste (mit Mindesthaltbarkeitsdatum und Chargen) steht beim Unternehmen und auf dem staatlichen Portal lebensmittelwarnung.de.

Grund für die Aufregung: der Giftstoff Cereulid

Und was ist der Grund für die ganze Aufregung? Die Vermutung, es könne Cereulid vorhanden sein – ein Giftstoff, der vom Bakterium Bacillus cereus produziert werden kann. Der Stoff kann schon nach 30 Minuten zu Übelkeit und Erbrechen führen, in sehr schweren Fällen sind auch Leberschäden möglich. Nestlé betont aber: Bislang gibt es keine bestätigten Erkrankungen im Zusammenhang mit den Produkten – der Rückruf sei eine Vorsichtsmaßnahme.

Und was sollten Eltern jetzt tun? Nicht mehr verfüttern! Und betroffene Produkte im Laden zurückgeben – der Kaufpreis wird laut Nestlé auch ohne Kassenbon erstattet. Wer bei seinem Kind Symptome bemerkt oder unsicher ist, sollte sofort einen Kinderarzt oder medizinisches Fachpersonal kontaktieren. (km)