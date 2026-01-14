mopo plus logo
Rettungswagen in Istanbul (Symbolbild)

Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

  • Istanbul

Eklat im Gericht: Staatsanwalt schießt auf Richterin

Im Streit soll ein 33 Jahre alter Jurist in der Türkei eine Richterin angeschossen haben. Die 45-jährige Frau wurde verletzt. Zu den Hintergründen ist bisher wenig bekannt.

In Istanbul soll eine Richterin von einem Staatsanwalt angeschossen worden sein. Die 45-Jährige sei in ihrem Büro am regionalen Berufungsgericht gewesen, als der 33 Jahre alte Mann auf sie geschossen habe, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Zuvor sei es zu einem Streit gekommen.

Richterin erleidet Schussverletzung im Leistenbereich

Die Richterin erlitt demnach eine Schussverletzung im Leistenbereich, ihr Zustand sei nicht lebensbedrohlich, sie müsse aber operiert werden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. 

Gegen ihn wird wegen versuchter Tötung ermittelt. Beide sollen früher gemeinsam an einem Gericht in Istanbul gearbeitet haben, berichtete Anadolu unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. (dpa/mp)

