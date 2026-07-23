Nach einem Abwasserrohrbruch blieb der Strand Centinera in Medulin (Kroatien) mehrere Tage gesperrt. Die Gemeinde gab inzwischen Entwarnung – und erstattete Anzeige wegen eines mutmaßlichen Umweltverbrechens.

Die kroatische Gemeinde Medulin musste einen beliebten Strand sperren. Grund dafür war ein Rohrbruch. (Symbolbild) picture alliance / Zoonar | Dalibor Brlek

Auf der kroatischen Halbinsel Istrien haben die Behörden einen beliebten Strand wegen des Bruchs eines Abwasserrohrs vier Tage lang gesperrt. Messungen hatten am Strand Centinera bei Medulin zunächst eine erhöhte bakterielle Belastung des Meeres ergeben, wie die Gemeinde im Süden Istriens mitteilte.

Wasserproben vom Montag ergaben dann aber keine Hinweise auf eine Verunreinigung mehr. Der Strand wurde am Dienstag wieder für Badende geöffnet, wie die Gemeinde Medulin auf ihrer Webseite mitteilte.

Die Ursache

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Wie lokale Medien berichteten, war bei Bauarbeiten in Strandnähe ein Abwasserrohr beschädigt worden. Schmutzwasser war daraufhin ins Meer geflossen. Die Anlage sei inzwischen repariert worden. Von der Verschmutzung und der Sperre war ein weiterer Strandabschnitt bei Medulin betroffen. Zunächst war unklar, ob auch der Strand Bumbiste wieder geöffnet wurde.

Der Bürgermeister von Medulin, Ivan Kirac, hatte bereits am Samstag Strafanzeige wegen des Verdachts eines Verbrechens gegen die Umwelt erstattet. Der Gemeinde zufolge wurden die Bauarbeiten, die zu dem Rohrbruch führten, vom Wasserversorgungsunternehmen Vodovod Pula-Labin durchgeführt. Es handelt sich um eine regionale Kommunalfirma, die mehrere Städte und Gemeinden auf der Halbinsel Istrien versorgt. (dpa/mp)