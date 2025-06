Ekel-Alarm! Badestrand auf Urlaubsinsel gesperrt

Kurz vor Beginn der Hauptsaison wurde ein Strand auf der beliebten Urlaubsinsel Teneriffa wegen Fäkalien im Wasser gesperrt. Das berichtet die „Bild“ unter Berufung auf lokale Medien. Es ist bereits die zweite Strandschließung der Inselgruppe innerhalb einer Woche.

Es handelt sich um den Strand El Puertito an der Costa Adeje im Süden der Insel. Wie die Zeitung berichtet, wurde der Strand vorübergehend gesperrt, nachdem ein erhöhter Wert fäkaler Bakterien im Wasser festgestellt wurde. Die Herkunft des Bakteriums sei noch unbekannt und der Strand bleibe gesperrt, bis bei Nachuntersuchungen Entwarnung gegeben werden kann.

Bereits am Dienstag war der Strand Playa Dorada in Playa Blanca auf Lanzarote gesperrt worden, das wie Teneriffa zu den Kanarischen Inseln gehört. Auch hier wurden Verunreinigungen festgestellt, die jedoch bei einem zweiten Test widerlegt wurden. Seit Donnerstag können Urlauber wieder an den Strand gehen. (prei)