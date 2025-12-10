mopo plus logo
Eine Frau soll ihr einjähriges Kind auf der A6 ans Steuer gelassen haben (Symbolbild).

  • Ramstein

Einjähriges Kind lenkt Auto auf der Autobahn – Polizei greift ein

Die Polizei wird auf der A6 auf eine Autofahrerin aufmerksam, die am Steuer auf ihrem Handy tippt. Dann wird den Beamten klar, dass jemand anderes das Lenkrad in den Händen hält.

Eine Autofahrerin hat ihrem einjährigen Kind auf der Autobahn das Steuer ihres Wagens überlassen. Die Frau habe auf ihrem Handy herumgetippt, während das Kind auf ihrem Schoß beide Hände am Lenkrad gehabt habe, teilte die Polizei mit.

Kleinkind am Steuer: Frau sei uneinsichtig gewesen

Eine Streife leitete die 29-Jährige am Dienstagabend an der nächsten Abfahrt nahe Ramstein von der A6 und stellte sie zur Rede. Bei der Kontrolle habe sich die Frau uneinsichtig gezeigt, hieß es.

Gegen sie werden nun Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (dpa/nf)

