Ein Stück Mars soll versteigert werden

Wer schon immer mal ein Stück von einem anderen Planeten besitzen wollte, der kann nun bei einer Auktion mitbieten. Aber Achtung: Es könnte teuer werden.

Ein Stück vom Mars könnte bei einer Auktion in New York bis zu vier Millionen Dollar (etwa 3,4 Millionen Euro) einbringen. Es handele sich dabei um das größte bekannte Gesteinsstück des roten Planeten auf der Erde, teilte das Auktionshaus Sotheby’s mit.

Der Meteorit mit dem Namen „NWA 16788“ wiegt den Angaben zufolge fast 25 Kilogramm. Entdeckt worden sei das Gesteinsstück im Jahr 2023 im Niger. Wahrscheinlich sei es bei einem heftigen Asteroideneinschlag auf dem Mars abgeschlagen worden und so auf die Erde gekommen.

Stücke vom Mars gibt es auf der Erde sehr selten. Nur rund 400 Mars-Meteoriten sind Sotheby’s zufolge bekannt – die meisten davon sind sehr klein. „NWA 16788“ soll am 16. Juli in New York versteigert werden. (dpa/mp)