Ein Jahr Trump: Wie US-Zölle die deutsche Wirtschaft treffen

Ob aus Gründen der „nationalen Sicherheit“ oder als Strafmaßnahme: Kaum ein Druckmittel ist für US-Präsident Donald Trump so wichtig wie Zölle, die er wiederholt als sein „Lieblingswort“ bezeichnete. Gegen die EU, China oder Kanada: Im ersten Jahr seiner zweiten Amtszeit spielten US-Zölle eine wesentliche Rolle.

Ein Jahr nach Trumps Amtsantritt wird klar, dass die Negativfolgen für die deutsche Wirtschaft von Dauer sind. Zwar haben sich die EU und die USA im Sommer 2025 auf ein Abkommen geeinigt, das für die meisten EU-Importe einen Zollsatz von 15 Prozent vorsieht. Doch Brüssel musste große Zugeständnisse machen – etwa den zollfreien Import von amerikanischen Autos nach Europa.

Das Ifo-Institut rechnet mit jahrelangen Belastungen für die deutsche Wirtschaft. Eine Bilanz, wie sich Trumps Zölle bereits heute auswirken.

US-Zölle: Dauer-Schock für die Konjunktur

„Die US-Zölle sind ein negativer Schock für die deutsche Wirtschaft und treffen sie gleich dreifach“, sagte Lisandra Flach, Leiterin des Ifo-Zentrums für Außenwirtschaft. „Erstens, weil Deutschland weniger in die USA exportiert, und zweitens, weil die Zölle Chinas Wirtschaft treffen und damit die Nachfrage nach deutschen Waren sinkt. Drittens, weil China wegen Trumps Zöllen nach neuen Märkten sucht und Waren verstärkt nach Europa umgelenkt werden, was Deutschland Konkurrenz macht.“

Schwere Last für Exporteure

Die hohen US-Zölle treffen die deutschen Exporteure auf ihrem wichtigsten Exportmarkt. Das Geschäft mit den Vereinigten Staaten, in die 2024 deutsche Waren im Wert von 161 Milliarden Euro gingen, ist im vergangenen Jahr eingebrochen, im November lag es laut Statistischem Bundesamt sogar um fast ein Viertel unter Vorjahresniveau. Der Rückgang im US-Geschäft lastet schwer auf dem gesamten deutschen Export, der 2025 das dritte Jahr in Folge schrumpfte. Von ihm hängt fast jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland ab.

Die Zölle unter Trump dämpften dem Ifo zufolge das Wachstum der deutschen Wirtschaft 2025 um 0,3 Prozentpunkte, dieses Jahr sollen es 0,6 Prozentpunkte sein. Das klingt wenig, entspricht aber etwa dem Effekt, den das Ifo aus den riesigen Staatsausgaben für Infrastruktur und Verteidigung sowie weiterer Entlastung für die Wirtschaft erwartet. Als wäre das nicht genug, hat der Dollar seit Trumps Amtsantritt kräftig an Wert verloren, was deutsche Waren auf den Weltmärkten verteuert.

Autobranche leidet

Gerade die deutsche Autobranche wird von Trumps Zöllen belastet. Die USA zählen traditionell zu den wichtigsten Auslandsmärkten, vor allem für Porsche, BMW und Mercedes. Und die Zölle trafen die Branche härter und früher als andere: Zunächst mit 27,5 Prozent, die im August nach dem Deal mit der EU auf 15 Prozent sanken. Das ist aber immer noch sechsmal so viel wie die 2,5 Prozent, die vorher galten.

In der Folge brach der Autoexport aus Deutschland in die USA ein. Noch 2024 gingen laut dem Branchenverband VDA fast 450.000 Autos in die Vereinigten Staaten, knapp ein Neuntel der Gesamtproduktion. In den ersten elf Monaten 2025 waren es laut VDA acht Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, in den Monaten ab der Zolleinführung im April lag das Minus mit 16 Prozent doppelt so hoch.

„Trump hat die Autoindustrie in Deutschland und in Europa massiv getroffen“, sagt Autoexperte Stefan Bratzel. Mit seinen Zöllen verstärke er den Trend, dass Autos immer mehr da gebaut werden, wo sie verkauft werden. „Für unsere exportorientierte Autoindustrie ist das ein völliges Erodieren ihres klassischen Geschäftsmodells. Für die Arbeitsplätze in Europa, in Deutschland, ist das natürlich Gift.“

Maschinenbau und Stahl unter Druck

Besonders hoch sind die US-Zölle auf Stahl mit 50 Prozent. „Ein Jahr US-Präsident Donald Trump bedeutet für die Stahlindustrie vor allem anhaltende handelspolitische Unsicherheit – und das in einer Phase, in der die Branche in Deutschland ohnehin stark unter Druck steht“, sagt die Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Kerstin Maria Rippel.

In den ersten zehn Monaten 2025 seien die Stahlexporte in die USA um elf Prozent zum Vorjahreszeitraum geschrumpft. „Da kurzfristig nicht mit geringeren Zöllen zu rechnen ist, dürften sich die negativen Auswirkungen in den kommenden Monaten weiter verstärken.“ Es dränge zunehmend Stahl aus anderen Weltregionen, der früher in die USA ging, in den EU-Markt.

Die Stahlzölle berechnen die Amerikaner zudem auf den Stahlanteil in Maschinen, was den deutschen Maschinenbau belastet. Dort ist die Produktion laut Branchenverband VDMA das dritte Jahr nacheinander geschrumpft, die Folge sind Jobabbau und Kurzarbeit in vielen Betrieben.

Nur wenige Ausnahmen

Nur wenige Bereiche bleiben von Trumps Zöllen verschont, sagt Ifo-Ökonomin Flach. Ausnahmen seien etwa Dienstleister, da sie nicht betroffen seien, und der deutsche Agrarsektor. Er profitiere von Vorteilen im Handel mit China, da US-Produkte mit dem Zollstreit zwischen den beiden Großmächten teurer geworden seien. „Diese beiden Effekte auf die deutsche Wirtschaft sind aber minimal.“

Haben US-Zölle Folgen für Patienten?

Da Trump die Arzneipreise in den USA senken will, hat er auch den Gesundheitsmarkt ins Visier genommen. Als Zugeständnis haben eine Reihe von Pharmakonzernen angekündigt, Milliarden in den USA zu investieren und Arzneien mit Rabatt über den von Trump initiierten Direktvertrieb „TrumpRX“ zu verkaufen.

Doch müssen Arzneihersteller die Preise im lukrativen US-Markt senken, dürften sie versuchen, höhere Preise woanders durchzusetzen. Kurzfristige Preissprünge in Deutschland sind aber nicht zu erwarten, denn der Markt für verschreibungspflichtige Medikamente ist streng reguliert und viele Lieferverträge sind langfristig angelegt.

US-Zölle: Konzerne knicken vor Trump ein

Einige Unternehmen haben auf Trumps Druck reagiert. So sagte der Pharmakonzern Merck zu, Behandlungen für künstliche Befruchtungen in den USA deutlich günstiger anzubieten. Im Gegenzug soll der Dax-Konzern von Pharmazöllen befreit bleiben. Bedingung ist, dass er in die Produktion und Forschung in Amerika investiert. Einem ähnlichen Abkommen mit der Trump-Regierung schloss sich kürzlich Boehringer Ingelheim an.

Auch VW-Chef Oliver Blume mühte sich um einen Deal mit den USA – und lockte mit Investitionen. Für jeden in den USA investierten Dollar, so die Idee, könnte ein Dollar Zoll erlassen werden. In die Waagschale warf VW den Aufbau der neuen US-Marke Scout – und ein mögliches erstes Audi-Werk in den USA, das der Konzern prüft. Zu Ergebnissen führten die Gespräche bisher aber nicht.

Bleibt es bei Trumps Zollpolitik?

Nach Angaben des Vermögensverwalters Lazard Asset Management hat die Trump-Regierung die durchschnittlichen Zölle auf Importe auf das höchste Niveau seit 1935 erhöht.

Lazard-Stratege Ron Temple erwartet keine Kehrtwende in der Zollpolitik, auch mit Blick auf die steigenden Schulden in den USA. „Angesichts der Haushaltslage dürfte der Spielraum für umfassende Zollsenkungen begrenzt bleiben.“ Zusätzliche Zölle auf einzelne Produktgruppen seien wahrscheinlich.

Was die Zölle den USA bringen

Die Zölle auf Importe aus aller Welt bringen den USA riesige Einnahmen. Sie liegen nach Angaben des Weißen Hauses bei umgerechnet rund 200 Milliarden Euro. Zuvor hatte die US-Grenzschutzbehörde von gut 200 Milliarden Dollar zwischen Trumps Amtsantritt am 20. Januar und dem 15. Dezember gesprochen. Damit bleibt die Summe hinter den Erwartungen zurück: Im Juli hatte US-Finanzminister Scott Bessent noch 300 Milliarden Dollar bis Jahresende in Aussicht gestellt.

Wo neue US-Zölle drohen

Auch wenn es einen Deal mit der EU gibt: Vor Trumps wankelmütiger Zollpolitik kann sich kaum eine Branche sicher fühlen. Bangen müssen etwa Hersteller von Polstermöbeln, Küchenschränken und Waschtischen. Trump hatte zunächst eine Zollerhöhung für den 1. Januar 2026 angepeilt, diese aber an Silvester um ein Jahr verschoben. Für Küchenschränke und Waschtische hatte er einen Zoll von 50 Prozent geplant, für Polstermöbel 30 Prozent.

Funkt das oberste US-Gericht Trump dazwischen?

Aber nicht alle Amerikaner sind von den US-Zölle angetan. Jene, die Trump unter Berufung auf ein Notstandsgesetz von 1977 gegen Dutzende Handelspartner verhängte, werden vor dem Obersten Gericht der USA verhandelt. Die Frage ist, ob Trump seine Kompetenz überschritten hat.

Dabei geht es auch um die Abgaben auf EU-Produkte, die in die USA exportiert werden. Eine Entscheidung des Supreme Court steht noch aus. Unklar ist, welchen konkreten Einfluss der Prozessausgang auf den Zolldeal zwischen EU und USA hat – etwa, ob die US-Zölle dann gekippt werden könnten.

Selbst wenn der Supreme Court gegen Trump entscheide, bedeute das aber nicht zwingend das Ende seiner Zollpolitik, meint Adam Hersh, Ökonom am Economic Policy Institute in Washington. Denn Trump habe noch andere gesetzgeberische Wege, um US-Zölle durchzusetzen – auch weiter ohne Zustimmung des Kongresses.

Das wäre nach einer juristischen Niederlage dann zwar komplizierter. „Aber die Instrumente wären da und die Trump-Regierung wäre sicher bereit, sie zu nutzen.“ Hersh ist überzeugt: „Trump hat nicht den Geschmack daran verloren, Zölle einzusetzen.“ (mp/dpa)